¡Se viene la segunda temporada de Fall Guys! Todo lo que tenés que saber

Mañana se lanzará la segunda temporada del Fall Guys, uno de los videojuegos del momento que se vio potenciado en tiempos de pandemia del coronavirus. Estará disponible tanto para la PC como para la PlayStation 4.

"¡Hola, compañeros fanáticos de los frijoles! Desde hace un tiempo, hemos estado bromeando sobre la temporada 2 de Fall Guys, que traerá el caos medieval y montones de contenido nuevo al Blunderdome", se puede leer en una publicación oficial del blog.

Según explicaron, la nueva temporada conllevará la adición de nuevos niveles al juego Battle Royale multijugador. Esto incluye el nuevo escenario Knight Fever, en el que los jugadores intentan superar una serie de obstáculos medievales.

El escenario Knight Fever presenta troncos rotativos cubiertos de púas, cuchillas giratorias, puentes levadizos y un tobogán de baba cuesta abajo. Según Mediatonic, el nuevo escenario ha sido diseñado para mostrar algunas de las nuevas mecánicas del juego y para poner a prueba tu "temple y destreza".

Fuera de las nuevas etapas, "Fall Guys Temporada 2" también presentará nuevas opciones de personalización, incluidas placas de identificación y pancartas. Esto también incluye la opción de aleatorizar tu disfraz con un clic de un botón.

