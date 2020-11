Informe Pincha: Darío Sarmiento tiene chances de ser titular el domingo

Estudiantes continúa preparando en el Country Club de City Bell el partido del próximo domingo frente a Argentina, donde buscará sumar su primera victoria. Si bien el once inicial aún no está definido, Leandro Desábato tiene en mente al menos dos cambios en el once inicial comparado al que jugó ante San Lorenzo.

Tal como viene señalando EL DÍA, todo parece indicar que Javier Mascherano bajará a la defensa para reemplazar al expulsado Mauricio Guzmán, ingresando en el mediocampo David Ayala. Pero por otro lado, el cuerpo técnico analiza poner desde el arranque a Darío Sarmiento en lugar de Ángel González o por alguno de los dos centrodelanteros.