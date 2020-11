Papelón al aire: a Ruggeri lo llamó "Stoichkov", lo atendió "Marina" y salió corriendo del estudio

Oscar Ruggeri, ex campeón del mundo con la Selección en México '86 y actual panelista de ESPN, pasó un momento acalorado. En el programa F90, el conductor Sebastián Vignolo le pidió al "Cabezón" que atendiera una llamada que le había entrado de Hristo Stoichkov, el ex futbolista búlgaro.

Pero cuando atendió, con el altavoz activado para que todos escuchen la conversación, se sorprendió con una voz femenina que salió del otro lado del celular. "Hola, ¿cómo andás Oscar?", se le escucha decir a una mujer, a lo que Ruggeri contesta: "¿Quién es?". La respuesta fue inmediata, mientras hacía malabares para sacar el sonido del altavoz: "Soy Marina".

El ex jugador se quedó mudo y sólo atinó a salir corriendo del estudio, mientras sus compañeros se hicieron una fiesta con la incómoda situación. Incluso Vignolo lo siguió y no paró de burlarse.

No quedó ahí la situación porque al otro día Ruggeri explicó todo y en medio de su discurso no le dejó pasar al conductor: "Negro, te banco. Y a vos Cholo, los dos, se tiraron ahí adelante. Vos, tenías que decir, si conocés que Marinas Golf es un barrio, no un nombre. No fue duro llegar a mi casa, si vamos con Nancy ahí, a comer. No me puso mal, estás loco. Si no hice nada", le dijo al "Pollo". Y siguió: "Después dice que quiere ser amigo, así no. Te tenías que quedar quieto ahí, me ofrecés el monoambiente, que si tengo ropa. No quiero que me ayudes de esa manera. Ayudame como lo hicieron ellos dos. Ayer, al aire, me hiciste así, me soltaste la mano. Si vos sabías. Dejate de joder".