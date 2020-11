Carrió: "No se pongan la vacuna rusa"

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se sumó a la polémica generada en torno a la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando Rusia e hizo una encendida defensa de la ahora ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Respecto de la vacuna rusa, llamó a no ponérsela en caso que finalmente llegue a la Argentina, para lo que el Gobierno nacional acordó la compra de 25 millones de dosis.

"No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no vengan con todas las seguridad", señaló en declaraciones al canal LN+. Y agregó que "la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina".

Con relación a la salida de Bielsa del Gabinete, la ex legisladora afirmó que "seguro no se prestó a ninguna coima", al tiempo que indicó que la ex funcionaria "debe ser la mujer más decente y brillante que tiene Santa Fe".

"Yo doy fe. Pongo las manos en el fuego por María Eugenia. Al lado de una decente siempre ponen a un corrupto. Ahí está el negocio de los intendentes, de la obra pública y del financiamiento político", agregó.