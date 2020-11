Denuncia: por 45 mil pesos ofrecen un título trucho

Mientras siguen los ecos de una investigación referida a una banda dedicada a truchar licencias de conducir en la Ciudad, entre otros documentos, el rubro de los falsificadores volvió a ser noticia en las últimas con una denuncia referida a la producción y venta de títulos truchos de nivel secundario y universitario.

Una vecina de la Ciudad contó que denunció ante el Ministerio de Educación de la Nación y la Dirección General de Cultura y Educación (Provincia), las actividades de una red que ofrece títulos universitarios, terciarios “de cualquier carrera” y certificados analíticos de finalización del ciclo secundario “de la escuela que quiera”.

Mariana (prefirió mantener en reserva su apellido), contó que decidió buscar en Internet algún instituto para que su ahijada de 20 años pudiese terminar el colegio secundario y así poder acceder a un trabajo o iniciar una carrera universitaria y, en esa búsqueda, se topó en Instagram con la cuenta “@Terminalo.ya”, indicó.

“Fui a un enlace desde donde me contactaron por WhatsApp. Me dijeron que no eran una institución educativa pero que me podían vender lo que necesitaba”, contó. Los “vendedores” le explicaron que esos papeles eran “legales” porque, señaló, “los hacían desde adentro de los ministerios”.

Luego, le pidieron datos personales y de los estudios primarios de la “beneficiaria” así como una seña de 2.500 pesos que debía formalizar a través de un sistema de pago web.

“Me dijeron que el título de bachiller costaba 8 mil pesos y el universitario 45 mil y que en una semana me lo mandaban por un correo privado. Pregunté si era para todas las carreras y me dijeron que sí. Que eran títulos de la UBA de la carrera que yo quisiera, es decir abogado, médico”, señaló Mariana.