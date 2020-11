Terror en Villa Elvira: denuncia que el ex quiso pisarla 2 veces en 24 horas

“Yo la amo, pero si me deja o la veo con otra persona la mató”. En confianza, ante una tía política, “Papito” tiró algo que sonaba exagerado hace dos semanas, pero hoy adquiere valor de anuncio y confesión según la denuncia que realiza la mujer a quien se refería la frase. Desesperada, busca protección judicial y policial en estas horas tras dos incidentes en los que, según señaló, el hombre intentó chocarla con una camioneta y un camión mientras ella iba en bicicleta.

El presunto violento, de 39 años, fue arrestado el martes, como responsable de una feroz golpiza contra la mujer de 37. Eso, según la actuación policial y judicial, a cargo del fiscal penal Martín Almirón (UFI Nº 8) ocurrió en Villa Alba, frente a la casa de la misma familiar que escuchó la declaración.

El arresto se produjo con varios policías en el lugar y familiares del acusado. El alivio duró poco. Fuentes vinculadas con la investigación indicaron que el fiscal Almirón pidió transformar el arresto en detención y el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi lo concedió, pero al día siguiente, el jueves, aceptó un pedido de excarcelación y le fijó una restricción de acercamiento. Así, el acusado volvió al barrio en forma instantánea, tras dos días en la comisaría sexta de Tolosa. Tras el pedido de detención concedido, que lo hubiera mantenido -al menos- cinco días en una celda, el caso pasó a la fiscalía especializada en casos de violencia de género, a cargo de la fiscal Mariana Ruffino (UFI Nº 13). La fiscal apelaría la decisión de excarcelación de Silva Pelossi.

La mujer que para Almirón es víctima de “lesiones leves agravadas por el vínculos, con violencia de género” le contó a este diario algunos detalles del martirio que ahora suma otro capítulo.

“Ayer a la mañana (por el viernes) me quiso atropellar en una camioneta. Yo iba en bicicleta y me tiró la camioneta encima. Tomé en contramano y me fui”. Eso ocurrió, según indicó, a metros de la plaza El Palihue, en 122 y 600. Un día después, algo parecido: “yo venía en la bicicleta por 7 y 94. Él venía en un camión y amagó a tirarlo al carril contrario, donde venían autos que me habían dado el paso”, dijo la mujer, quien pidió reservar su identidad.

El incidente por el que fue arrestado ocurrió el día del cumpleaños de la víctima. Llevaba varios días en una tensión extrema, derivada de cruces y amenazas, según contó. Un par de semanas atrás había tomado la decisión de romper la relación que habían iniciado unos meses antes.

En realidad, este capítulo fue continuidad de un acercamiento que tuvieron hace unos 20 años, cuando ella tenía 16 y él ya había cumplido 19. “Duró seis meses y se corto, porque él empezó con el consumo de droga y con amistades complicadas”, recordó.

Esta vez, a partir de una mudanza que llevó a la mujer a Villa Progreso, volvieron a cruzarse. “Nos encontramos en una relación y también en lo laboral”, dijo.

Sin embargo, las cosas no anduvieron. “Trabajamos un mes y no me pagó”, sostuvo. Así las cosas, la relación solo funcionó durante las primeras semanas. Después, volvieron a interponerse los consumos problemáticos y “amistades terribles”.

Todo decantó en la escena del escándalo y la violencia feroz: “el martes 10 fue mi cumpleaños. Cuando entré a mi casa estaba en el patio, borracho y drogado. Empezó a agredirme. Me fui y me persiguió. Me subí a un colectivo y el subió a otro. Fue a la casa de mi tía y como le dijeron que no estaba le tiró un golpe por la puerta a mi tío. Rompió la ventana, una balanza y la puerta. Entonces, intervino el hermano de él y se agarraron a trompadas. Yo veía todo eso y llamé seis veces al 911 y a las comisarías de la zona. Luego, salí y me pegó con los dos puños. Me tiró al piso y cuando me levanté se me tiró encima. Ya estaba la hermana también y al llegar la Policía lo quisieron retener”, indicó la mujer. En esa maniobra policial terminó interviniendo ella, según contó ayer.

La detención derivó en otro conflicto, según indicó, con la familia del hombre, con quien hasta allí tenía buena relación. “El padre me llamó y me dijo que tenía que ir a retirar la denuncia, porque conmigo está bien, me dijo”. Más tarde, hubo insultos por WhatsApp con otros familiares e intimidaciones con un arma, por parte de un amigo, en el negocio de su tía, cerca de la plaza El Palihue. “Dijo que me iba a matar y en un momento en que no estaba bajo efectos de alcohol o drogas”, avisó la mujer, quien espera por un botón anti pánico.