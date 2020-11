Bono extra de AUH: cada familia recibirá en promedio unos $12.000

El Gobierno confirmó oficialmente que la Anses destinará en diciembre un plus de 22 mil millones de pesos en concepto del 20 por ciento acumulado de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una medida que beneficiará a cerca de tres millones de niños, niñas y adolescentes, que en promedio, puede representar unos $12 mil pesos por grupo familiar.



La directora ejecutiva del organismo, Fernanda Raverta, dispuso, en articulación con los ministerios de Salud y Educación, el cruce de información para generar un sistema inteligente que permita hacer simple la acreditación de las prestaciones.



Según se informó oficialmente, esta medida beneficiará a cerca de 3.300.000 niños, niñas y adolescentes y a 2.300.000 familias.



El 29 de octubre, en ocasión del anuncio de la ampliación de la AUH, el presidente Alberto Fernández había dicho que la "preocupación" de su administración es "entender la situación" de las familias vulnerables para "ver de qué modo podemos seguir extendiéndoles la mano que el Estado debe tenderles".



Por su parte, Raverta afirmó en esa oportunidad que "el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos".



La AUH es un derecho que alcanza a chicas y chicos de hasta 18 años de edad, cuya madre o padre son desocupados, trabajadores no registrados, del servicio doméstico o monotributistas sociales.



El 4 de noviembre, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial los nuevos requisitos para acceder a la AUH y estableció que para percibir el apoyo económico es necesario que "la niña/ niño/ adolescente y/o la persona con discapacidad sea argentino o argentina nativo o nativa, naturalizado o naturalizada o por opción".



Cuando se trate de una "persona con discapacidad y sus progenitores o las personas que los tengan a cargo sean extranjeros o extranjeras, deberán acreditar, tanto la persona con discapacidad como él o la titular que percibirá la asignación, dos años de residencia legal en el país", indicó el texto oficial.



En el nuevo reglamento vigente se solicita que "hasta los 4 años de edad -inclusive-, deberá acreditarse el cumplimiento de los controles sanitarios y del plan de vacunación obligatorio".



Mientras que "desde los 5 años de edad y hasta los 18 años, deberá acreditarse además la concurrencia de las niñas, los niños y adolescentes obligatoriamente a establecimientos educativos públicos".