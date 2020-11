De Nicole a Nicolás, el cambio que atrapó a millones en TikTok

Hay muchas historias como las de Nicolás, un joven rosarino que nació mujer pero que ahora es varón. Solo que un día decidió contar su historia, que comenzó desde muy chico, en una red social, sin ocultar detalles ni de su pasado ni de sus cambios físicos. Estuvo casi dos años preparando videos y fotografías para compartir su vida y, una vez reunido todo el material, decidió hacerlo público, con tal repercusión, que su historia concentró en horas la atención de casi 10 millones de vistas en todo el mundo.

Nicolás es un rosarino de 24 años que decidió compartir su historia de vida en TikTok para ayudar a las personas que pasan por lo mismo que él. Este joven trans, a lo largo del último año y medio, dio pasos definitorios en su transición para dejar de ser Nicole, cirugías incluidas, y todo el proceso fue filmado y editado en un video que ayer llegó a ser compartido por diez millones de personas.

En ese video, y en entrevistas que concedió tras la repercusión mundial de su historia, Nicolás fue contando que todo empezó como un juego con su hermanita de 7 años, a la que le gusta hacer coreografías con él para subirlas a la red social. Fue así que el 21 de septiembre último siguió ese juego y publicó un video en el que mostró fotos de su adolescencia, en bikini en la playa, que se funden con el presente, después de haberse hecho una mastectomía para sacarse las mamas.

“Nunca voy a ocultar mi pasado -contó- porque mi pasado es parte de lo que soy hoy. Pero también cuento que en esas fotos van a ver a una Nicole, como me llamaba antes, muy femenina y que parece contenta, aunque la realidad es que yo no era feliz, para nada”.

Ahondando en su pasado, Nicolás Romano, como ya figura en su documento de identidad, cuenta que “cuando era más chico, a los 8 años más o menos”, yo ya se sentía varón. “Recuerdo que jugaba con unas pastillitas que se llamaban Tic Tac, que me tomaba una y me transformaba en Nicolás y me comportaba como un nene, hasta que venía alguien y me tomaba otra para volver a ser Nicole. Era un juego, pero en realidad yo sufría mucho”.

Era el año 2005 y pocos a su alrededor sabían nada acerca de los hombres trans. De hecho, fue recién en 2011 que, mirando Gran Hermano, muchos conocieron por primera vez la historia de un hombre trans. Era Alejandro Iglesias, un joven en cuyo documento decía “Silvia” y que contaba que quería ganar el juego para pagarse la mastectomía y la faloplastia (la creación quirúrgica de un pene).

“Yo tampoco sabía lo que era un hombre trans, sólo que cuando era chiquito pensaba ‘me voy a otro país, hago como que me morí acá y un día vuelvo siendo otra persona’. Así estaba mi cabeza, estaba en la infancia y ya pensaba en la muerte como una salida a lo que sentía”.

Nicolás recuerda que a los 18 años, cuando todavía era Nicole, se enamoró de una amiga “y fue una catástrofe”. “Me acuerdo que me mandaban al psicólogo y mi papá venía a mi pieza y me preguntaba ‘¿se te pasó?’, como si fuera un resfrío. Era muy triste”.

Tres años después de aquello, tuvo que afrontar una delicada situación de salud. Debió ser operado de urgencia del corazón, y esa situación límite lo llevó a decidir hacer un cambio radical. “No me siento bien conmigo así como soy, me siento Nicolás”, le confió un día a su hermana entre lágrimas.

Y desde ese momento comenzó la transformación definitiva de este joven que, por primera vez, pudo contar con el apoyo de su familia, cuando todos se disculparon, especialmente sus padres, por los feos momentos que le habían hecho vivir.

“Con el tiempo mi papá dijo que el día de la operación de corazón murió Nicole y nació Nicolás. Y hace poco me pidió disculpas por todo lo que había hecho”.

Nicolás también cuenta que ahora está de novio con una chica correntina a quien, cuando la conoció, le dijo que no era una mujer lesbiana si no un varón trans, y le anunció que iba a iniciar un proceso de hormonización para experimentar ciertos cambios en su cuerpo. Que quería tener barba, bigote, la cara más cuadrada y la voz más gruesa, todo un gran paso a paso que arrancó en febrero de 2019.

Su actual novia lo acompañó en todo el proceso. Fue así que Nicolás cambió el nombre en su DNI y se hizo una mastectomía para sacarse las mamas. “No tengo problema en mostrar las fotos porque me sirve para comparar con quien soy hoy, todo lo que estoy logrando”, afirma el joven que, inesperadamente para él, recibió el multitudinario apoyo de millones de personas en todo el mundo.