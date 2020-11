Tengo una mala noticia...: la ex de Coti arde por culpa de Cande

Coti Sorokin y Cande Tinelli blanquearon romance con una foto juntos en Instagram y la ex esposa del músico, Valeria Larrarte, no pudo ocultar su malestar por la forma en que su ex decidió comunicar la noticia.

Con el divorcio ya firmado (y al día siguiente de la tan comentada confirmación) la ex esposa del cantautor, con quien tiene 4 hijos y llevaba 25 años de casada, decidió mostrar una foto de su unión civil pero partida al medio. “Podría tener la misma foto de hace una semana atrás... pero el significado es justamente el opuesto... es muy curioso... la foto es la misma y las felicitaciones también... no así todo lo que pasa por dentro”, escribió Valeria junto a la imagen rota. Y añadió: “No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos, por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida ‘normal familiar’, y creo haberlo logrado. Mañana es mejor...”.

A todo esto, desde el ciclo “Nosotros a la mañana” se comunicaron con la mujer para que diera su testimonio y ella indicó: “Jamás me metí en esta historia” y se explayó diciendo que “siempre fui muy tranquila y tuve una vida súper tranquila y familiar, y enfocada en mis hijos, que es lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto, la verdad, no me va ni un poco”. La empresaria le dijo a Tomás Dente que le “desilusionó un poco” la forma en que Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa (el verdadero nombre del músico) decidió encarar el tema: “Me hubiera gustado que hubiera sido más cuidadoso y se lo hubiera contado a sus hijos”, detalló.

Como si hiciera falto algo más para evidenciar su disgusto, Larrarte publicó un par de historias que rápidamente fueron compartidas por todos los medios. En la primera de ellas, grabó un video desde el auto, musicalizado con el tema “Heart Of Glass” (“Corazón de vidrio”), de Blondie, y reparó en el estribillo, que dice: “Una vez tuve un amor y fue genial. Pero pronto resultó tener un corazón de cristal. Parecía que iba en serio, solo para descubrir mucha desconfianza, el amor quedó atrás”. Y en ese mismo posteo, indicó que “últimamente” los dos emojis que más usa son el de una persona que se tapa la cara con una mano y “este otro” (y compartió una carita sufriendo). ¿Vos cuáles?”, les preguntó a sus seguidores.

Para cerrar, subió una selfie frente al espejo, en donde se la ve tapándose su cara con el celular: “Viste cuándo tenés vergüenza... También ajena, te tapás la cara... qué cosa, che...”, dijo, lapidaria.