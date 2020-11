Lady Di en la BBC: a 25 años de la entrevista que sorprendió al mundo y sacudió a la realeza

Así como la entrevista que David Frost le hizo a Richard Nixon en 1977 -tan legendaria que le valió una película-, la que el periodista Martin Bashir le realizó a Lady Di el 20 de noviembre de 1995 marcó un antes después en la historia de la realeza británica y, por qué no, en la del mundo de los reportajes.

Pasaron 25 años de aquel día, cuando dos años antes de su muerte una Lady Di devastada por el dolor de la separación del príncipe Carlos recibía al periodista de la BBC en el Palacio de Kensington para darle las que serían declaraciones explosivas que conmovieron al mundo en ese entonces.

“¿Estaba preparada para la presión que implicaba formar parte de la familia real?”, fue la primera de las preguntas con la que Bashir abrió fuego: “A la edad de 19 años, uno cree que está preparado para todo y sabe exactamente lo que va a ocurrir”, le respondió con firmeza Lady Di.

Como tal vez se recuerde, el 9 de diciembre de 1992 el primer ministro John Major anunció la separación oficial de Lady Diana y el príncipe Carlos de Inglaterra en la Cámara de los Comunes del Reino Unido. Sin embargo, la pareja no se divorció en ese momento sino que ya estaba separada desde hacía mucho tiempo.

“La presión que soportábamos como pareja en relación a los medios era demasiado grande, y mucha gente nos malinterpretaba”

Lady Di

Luego de ese anuncio y de la futura entrevista que daría la princesa, mucha gente aseguró que escuchar a Diana en esa primera entrevista televisiva fue un verdadero huracán de sinceridad. Cerca de 23 millones de espectadores vieron la charla en el programa “Panorama”, la cual al día de hoy sigue siendo uno de los programas más exitosos y vistos de toda la historia de la BBC. Durante casi una hora, Lady Diana respondió preguntas sobre todo tipo de temas. Ningún miembro de la familia real británica había concedido una entrevista tan honesta y cruda antes. Diana habló de muchas cosas personales y los británicos no estaban acostumbrados a eso. Pero lo que más shockeó a todos fueron las confesiones que le hizo a Bashir sobre su trágica vida bajo la corona. Los temas incluyeron los trastornos alimentarios que sufrió y la depresión posparto. También habló sobre las relaciones extramaritales, la separación del príncipe Carlos que decidió en 1992 y la relación con sus hijos, el príncipe William (hoy de 38 años) y el príncipe Harry (de 36).

Fue un fenómeno tan grande que la entrevista recorrió el mundo y generó un impacto hasta ese entonces impensado para la corona británica. Lady Diana habló abiertamente sobre su matrimonio fallido, pero también confirmó el hecho de que su esposo estaba enamorado de otra mujer, su actual esposa Camilla Parker-Bowles, con quien la engañaba.

“Cuando tenés padres divorciados como yo, querés trabajar más para que el matrimonio funcione e intentás evitar caer en el mismo error que has visto en tu familia”

Lady Di

Uno de los momentos más recordados es, seguramente, una dolorosa confesión de la princesa: “Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado”. Diana incluso le contestó a quienes, después de la separación en 1992, afirmaban que ella trató de destruir la monarquía británica. “¿Por qué querría destruir algo que es el futuro de mis hijos? Lucharé por mis hijos en cualquier nivel para que sean felices, tengan tranquilidad y cumplan con sus deberes”, aseguró. La entrevista fue tan fuerte que, poco después de que saliera al aire, la reina Isabel II envió a la pareja una carta pidiéndoles que pusieran fin a la situación y se divorciaran. El 28 de agosto de 1996 se oficializó el divorcio. Las condiciones fueron muy favorables para Diana, dado que se le permitió conservar su título de Princesa de Gales y su apartamento en el Palacio de Kensington. Desafortunadamente, solo pudo celebrar su libertad durante un período de tiempo increíblemente corto: Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un trágico accidente automovilístico en París.

Esta entrevista fue elegida en 2007 por tres mil británicos como “la más memorable”. El documental The Diana Interview: Revenge of a Princess, que emitió la cadena británica ITV el 9 y 10 de noviembre pasados, dejó en claro que Martin llegó a Diana a través del engaño a su hermano Charles Spencer, quien fue el que los presentó. Según narra el conde, accedió al encuentro después de que el periodista utilizara tácticas “puramente deshonestas”. Se dice que Bashir falsificó varios documentos en los que, según él, probó que Diana era espiada por sus guardaespaldas o que él tenía amplio conocimiento en la Casa de Windsor y que sabía que la estaban dejando de lado, por lo que era necesario que levantar la voz. Tanto Lady Di como su hermano cayeron en el engaño. Sin embargo, aquella sí fue la entrevista más honesta que un miembro, no sólo de la Casa de Windsor, sino de la realeza del mundo entero, llegó a dar alguna vez ante una cámara. Sus respuestas marcaron un antes y un después en la forma en la que el público idolatró a Di y la convirtió en un ícono que se agigantó con su prematura muerte.