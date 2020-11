El Vaticano negó que el Papa le haya dado like a una modelo

El Vaticano salió a aclarar ayer que el papa Francisco no le dio ningún ‘like’ a la modelo brasileña Natalia Garibotto en una publicación suya de Instagram. No solo eso, sino que, además, pidió a la red social que investigue el caso porque desde la Santa Sede aseguran que no fue el Pontífice quien dio ‘me gusta’ a esa foto.

“Podemos descartar que el ‘like’ proceda de la Santa Sede, que se ha dirigido a Instagram para obtener explicaciones”, respondió el Vaticano desde la Sala de Prensa a la Agencia Católica de Informaciones (ACI). Asimismo, la Santa Sede aseguró que esa interacción no se produjo en su nombre y aseguran que ni la cuenta oficial del Papa ni la de Garibotto se siguen mutuamente, por lo que pidieron explicaciones a Instagram para que investigue lo ocurrido.

En el comunicado, el Vaticano también recalcó que la propia modelo hizo un uso publicitario de ese presunto ‘like’ en las redes y en beneficio de una empresa para la que trabaja, dado que, según el escrito, el viernes lanzaron una publicación en la que la firma se jactaba de que había “recibido la bendición del papa”.

La publicación, que recibió el supuesto ‘me gusta’ por parte del papa Francisco, poseía, a ojos del Vaticano, una fuerte carga “erótica”. En ella, aparece la modelo brasileña vestida de ‘falsa’ colegiala (con una camiseta y falda escolar muy corta) y posando de forma provocativa. Fue la propia Garibotto quien anunció a través de sus redes sociales que al Pontífice parecía gustarle su foto, ya que procedía de la cuenta oficial del mismo — @franciscus —. “Al menos iré al Cielo”, bromeó la modelo.