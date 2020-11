¿Cuánto cuestan los macarrones que comió Baby Yoda en The Mandalorian?

En una de las escenas del último episodio de la segunda temporada de "The Mandalorian" (Disney+) se muestra como Baby Yoda come una especie de macarrones celestes. Los mismos, aunque usted no lo crea, ya se venden de manera oficial a 49,99 dólares la docena.

Una tienda de comida estadounidense llamada William Sonoma decidió lanzar galletas inspiradas en aquellas que The Child comió en la popular serie de Star Wars. De acuerdo a la compañía, estas galletas fueron “inspirados por un dulce momento en el que un joven estudiante de Nevarro debatió compartir sus delicias con The Child”.

Así, aunque “compartir” parece un término algo exagerado al considerar el contexto en el que Baby Yoda adquirió los bocadillos, Sonoma dice que “los artesanos del siglo XXI en California han creado estos etéreos macarrones de almendras al estilo francés capturando la esencia de esta escena”.

La tienda denominó a los macaronscomo “Nevarro Nummies” y, aunque su sitio promete que tendrán “auténtico sabor galáctico” en su preparación no está la leche favorita de Luke Skywalker y solo figuran ingredientes como manjar y relleno de vainilla.