Juana Viale habló sobre la primera vez que reemplazó a Mirtha: “Pensé que iba a tener un infarto”

Juana Viale contó cómo vivió su primera salida al aire como conductora de "Almorzando con Mirtha Legrand, en 2014", luego de que su abuela sufriera una caída que le provocó fractura de tibia y peroné y que la mantuvo marginada del ciclo por varias semanas.

“Cuando hice el programa de la abuela por primera vez, no ahora, sino cuando se quebró, yo vivía en Chile y un amigo me dice 'tu abuela se quebró, ¿por qué no hacés vos el programa?’ Yo le dije: ‘Obvio, quién mejor que yo para hacerlo’”, contó.

Según reveló, tras recibir el ok de parte de su hermano Nacho, productor del programa, inmediatamente sintió que no iba a poder hacerlo . “'Dale, buenísimo', me respondió él. Entonces, lanzó una publicidad sobre el reemplazo y todo. Pero al otro día dije: ‘No, qué inconsciente. No, Nacho, no puedo hacerlo’", recordó.

Contó que a pesar de todos sus miedos cumplió con su palabra y se puso al frente del ciclo. “Cuando estaba por salir al aire le digo a mi hermano: ‘Nacho, ¿llamaste a la ambulancia? Porque no me siento bien, creo que voy a tener un infarto’. Y cuando dijeron ‘¡con ustedes, Juana Viale!’ Nacho como que me empuja para que saliera… ¡Estaba estancada!”, reveló

Massaccesi, uno de los invitados del domingo, cerró el tema con una detallada observación: “Todos pasamos por eso, es el fuego sagrado que te dice ‘hacelo porque estás en condiciones’. Después tenemos en la cabeza un monito, que a veces es un gorila que se te aparece como un monstruo y aparece el miedo que te paraliza”.