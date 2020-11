Así será el protocolo para el regreso a clases en La Plata: voluntario, recreativo y para los últimos años

Desde el ministerio general de Cultura y Educación confirmaron la información publicada por EL DIA, fundamentada en el descenso sostenido de casos de COVID-19 que viene manteniendo nuestra ciudad, los estudiantes platenses “pueden ser incluidos en el plan en la etapa final del ciclo”. Sólo falta definir la fecha.

LEA TAMBIÉN Alumnos platenses podrían volver a las aulas antes del fin del ciclo lectivo

El regreso será de carácter voluntario. La realización de actividades complementarias y al aire libre serán una posibilidad para la revinculación de estudiantes, pero su programación y realización no será de carácter obligatorio para los establecimientos educativos.

Se priorizará la continuidad pedagógica no presencial. Las actividades educativas no escolares que se programen no sustituirán a las actividades de continuidad pedagógica que vienen llevándose a cabo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Los establecimientos educativos deberán garantizar su continuidad con el mismo nivel de intensidad que hasta la fecha, considerando las actividades enmarcadas en el presente protocolo como complementarias.

El objetivo de las actividades no escolares de revinculación tendrán por objetivo favorecer un espacio de encuentro entre pares para el desarrollo de las subjetividades de los estudiantes y la atención de la dimensión socio-afectiva de lo educativo; debiendo contemplar en su planificación el abordaje del padecimiento colectivo y subjetivo que trajo consigo la pandemia.

El contenido de las actividades educativas no escolares (socioeducativas de revinculación) deberán ser significativos y, también, definirse teniendo en cuenta los intereses y necesidades de los destinatarios. Así, según las características de cada grupo las actividades podrán ser recreativas, artísticas, deportivas, entre otras.

Hasta este momento las puertas se abrieron en forma paulatina y escalonada sólo en 20 distritos del interior de la Provincia, conforme a la elaboración de un parámetro de “riesgo” de contagio en cada municipio y región a cargo de la cartera de Educación, conforme a lo estipulado en el Consejo Federal de Educación.

Los protocolos indican que serán grupos reducidos, se utilizarán los espacios abiertos y no concurrirán todos los días.

Grupos reducidos: Los estudiantes de una sección se organizarán en tantos grupos como sea necesario hasta cubrir el máximo de diez (10) por grupo, preservarán el cumplimiento del distanciamiento prescripto por las autoridades sanitarias (2 metros) junto con las medidas adicionales de higiene.

Se podrán planificar hasta un máximo de:

* Un encuentro semanal para estudiantes del último año del nivel secundario, primario e inicial. Esto representa un máximo de hasta 6 encuentros en este último tramo del año. En el caso de nivel primario y secundario, el último encuentro podrá destinarse al acto de colación, si es que institucionalmente decidiera realizarse. Para el nivel inicial no está habilitado acto de colación.

* Un encuentro mensual para estudiantes de los demás años del nivel primario y secundario.

Simultaneidad de actividades educativas no escolares (socioeducativas de revinculación): Cada grupo hará uso exclusivo del predio para realizar actividades. Deberá preverse un tiempo

mínimo de treinta (30) minutos entre la finalización y el inicio de actividades de los distintos grupos, para evitar conglomeración de gente tanto en la entrada como en la salida y dar tiempo a la

limpieza de las instalaciones sanitarias y del equipamiento utilizado. En caso de haber predios cerrados que dispongan de espacios al aire libre de una extensión igual o superior a los 3.000 mts, y con características de infraestructura apropiadas, la Inspección Regional podrá autorizar la asistencia de más de un grupo en forma concurrente, siendo el límite 3 grupos en simultáneo.

Lugares de realización: Las actividades se realizarán en predios cerrados y al aire libre; tales como: campos de deportes, polideportivos, clubes y centros recreativos de organizaciones sociales o públicas. En caso de requerirse espacios abiertos de los establecimientos educativos, las actividades deberán ser autorizadas por la Inspección Regional de acuerdo a la planificación que presente el equipo de conducción del establecimiento educativo. Los predios deberán contar con espacios de sombra al aire libre para protegerse de la radiación

solar intensa. O preverse las actividades en horarios adecuados que no supongan exposición a altas temperaturas u otras cuestiones climáticas.

Horarios de entrada y salida: El ingreso y egreso de las actividades se programará en horarios alternados para los distintos grupos, de modo tal que la menor cantidad de estudiantes y familias compartan y/o transiten en el mismo horario, los mismos espacios. A su vez, se procurará generar la menor concentración de circulación en la vía pública posible. Los horarios de inicio y finalización de las actividades se definirán, según turnos y evitando la exposición de las y los estudiantes a altas temperaturas o intensidad de rayos solares. Las actividades deberán programarse respetando la jornada laboral de docentes, auxiliares y directivos.

Duración de las actividades: La realización de actividades de revinculación no podrá extenderse por más de noventa (90) minutos. Asimismo deberá contemplarse que la permanencia en el predio de los estudiantes, no puede extenderse más allá de 20 minutos adicionales considerando ingreso y egreso, para que se pueda llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones para el siguiente grupo y evitar la conglomeración de gente tanto en la entrada como en la salida. Por último, durante la realización de las actividades deberán preverse tiempos y condiciones de infraestructura para la higiene personal.

Además se tendrán en cuenta las siguientes medidas de distanciamiento social, infraestructura, higiene y limpieza

Ingreso: Los responsables de las actividades, así como los familiares que acompañen a sus hijos al predio en que se desarrollarán las actividades, deberán tener vigente el permiso de la aplicación CUIDAR. Por su parte, los estudiantes que asistan a dichas actividades, deberán llevar una Declaración Jurada firmada por la persona adulta responsable, en la que se deje constancia de que se encuentra en condiciones de asistir al predio. Dicha declaración será válida por 48 horas o por el período de tiempo que estipule la autoridad sanitaria para el aplicativo CUIDAR. Asimismo se efectuará el control de temperatura corporal a quienes ingresen al predio donde se realizan las actividades.

Elementos de cuidado personal: El uso de tapaboca y nariz es obligatorio para la totalidad de las y los estudiantes durante la permanencia en el predio. Las y los responsables de coordinar las actividades utilizarán siempre máscaras de acetato y tapabocas. Las y los auxiliares que realicen las tareas de limpieza y cuidado del predio utilizarán siempre antiparras (o máscaras de acetato) y tapaboca y nariz.

Distanciamiento social: Se mantendrá permanentemente el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Los estudiantes y los responsables de las actividades mantendrán una distancia de 2 metros, y cumplirán las medidas adicionales de higiene, protección y limpieza de los espacios. El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando la distancia social y se procurará que la

permanencia sea inferior a los 15 (quince) minutos. La cantidad de estudiantes que ingresen al baño del establecimiento debe ser acorde con la capacidad de las instalaciones sanitarias para poder cumplir con las pautas de salubridad.

Higiene personal: El lavado frecuente de manos y/o la limpieza de manos con alcohol en gel o alcohol al 70%4 deberá realizarse antes de salir de casa, al llegar al predio, antes y después de comer, luego de haber tocado superficies públicas, antes y después de ir al baño, después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. Los estudiantes deberán utilizar repelente de mosquitos durante la realización de las actividades al aire libre. Se recomienda el uso de protector solar para proteger de la radiación solar.

Agua e infraestructura sanitaria adecuada: Los predios donde se realizarán las actividades deberán disponer de agua para la limpieza y de agua potable para consumo humano, y con la infraestructura sanitaria adecuada.

Disponibilidad de elementos de higiene Los predios donde se llevarán adelante las actividades contarán con elementos de higiene para el lavado de manos (jabón y toallas de papel descartables) y dispensadores de alcohol en gel antibacterial o alcohol líquido al 70%.

Contacto físico y manipulación de útiles y objetos: Todas las personas deben prescindir del contacto físico (besos, abrazos, apretón de mano, etc.) y no compartir útiles, ni elementos personales: celulares, botellas, colación , indumentaria, juguetes, entre otros.

Colaciones y consumo de alimentos: No podrán abrirse los kioscos escolares y está prohibida la venta de alimentos en el establecimiento. Cada estudiante podrá llevar su colación y no podrá compartirla con otras y otros.