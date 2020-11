Qué le pidió Eduardo Feinmann a Florencia Kirchner

El periodista Eduardo Feinmann sorprendió a sus oyentes de radio Rivadavia, cuando en medio de sus criticas al gobierno hizo mención a Florencia Kirchner. Y le pidió perdón.

"La verdad, de corazón, me arrepiento de haber hecho doler a Florencia Kirchner en algún momento por algo que haya dicho. Sé que me van a putear con esto. Pero digo la verdad, no soy políticamente correcto", afirmó en Alguien tiene que decirlo (Rivadavia), frente a la sorpresa de sus compañeros y buena parte de los oyentes.

La defensa la realizó mientras Baby Etchecopar criticaba al presidente Alberto Fernández por decir que los ricos no sufren la inseguridad. Fernández de Kirchner "tiene una hija con 6 palos verdes en una caja fuerte y nunca laburó", apuntó.

Entonces Feinmann interrumpió, dijo que no estaba de acuerdo y apuntó: "Prefiero no hablar de Florencia Kirchner; es más, me arrepiento de haber hablado mal de ella en su momento. Es una chica que nunca fue funcionaria y es una mujer enferma. No es una chica, es una mujer enferma. En esta no voy a coincidir con ustedes. La verdad, de corazón, me arrepiento de haber hecho doler a Florencia Kirchner en algún momento por algo que haya dicho", insistió.