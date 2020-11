Dejó ciega a su ex en La Plata y cayó en Merlo tras intentar apuñalar a su nueva pareja

en septiembre de 2019, gómez pedía que no liberen a goncharuk / fb

Casi trece meses atrás se advertía que “su detención no ha posibilitado la revisión de su conducta pretérita”, que presentaba “agresividad contenida” e intentaba “intimidar al entrevistador”. Las palabras en el informe psiquiátrico de Carlos Ariel Goncharuk, condujeron al juez de ejecución penal José Villafañe a fallar en contra de su liberación, en septiembre de 2019, pese a cumplir la condena de 8 años por dejar ciega a golpes a su ex pareja, Susana Gómez. En el escrito presentado por la fiscal Laura Lasarte, también se detallaban conflictos por violencia en varias cárceles por donde pasó a raíz de esos arranques. Así y todo, el hombre fue liberado por un fallo de la Sala V de Casación (jueces Carlos Natiello y María Florencia Budiño) a instancias de un hábeas corpus interpuesto por la defensora oficial Cecilia Sicard. Ayer, volvió a ser detenido por intentar apuñalar a la mujer que lo conoció preso y lo acompañaba en una casa de Merlo desde el 20 de septiembre, cuando fue liberado en medio de las protestas de la víctima de aquella salvaje agresión en una casa de Olmos, en 2011.

La falta de revisión de la conducta que habían observado psicólogos y psiquiatras coincidía con la mirada del juez sobre la negativa de Goncharuk a realizar un curso sobre violencia de género, una imposición que fue parte de la condena a la cárcel.

Al salir en libertad, a Goncharuk se le colocó una tobillera electrónica. Tenía prohibido estar a menos de 100 kilómetros de Gómez y los hijos de ambos.

El hombre atacó ahora a su actual pareja y fue detenido por policías de Merlo.

Goncharuk quedó imputado por la Fiscalía 11 de Morón de los delitos de amenaza agravada en contexto de violencia de género con uso de arma blanca y resistencia a la autoridad agravada.

Susana Gómez se enteró de este nuevo hecho por los datos de localización de la tobillera magnética que tenía colocada el hombre.

“Está mal, necesita asistencia”

“Goncharuk nuevamente acaba de agredir a su pareja a cuchillazos. ¿Qué más evidencia tengo que seguir mostrando? Decían que estaba loca, que inventaba y doy gracias al Refugio Casa María Pueblo porque me creyeron, me ayudaron a contar, y en todo este tiempo me siguen acompañando. Está más que claro que esta persona está mal, necesita asistencia, como siempre hemos pedido”, reclamó la mujer en un audio que difundió a la prensa a través de su representante legal Darío Witt, quien a la vez es titular de la entidad.

“Que esta vez la justicia penal haga justicia. Que no haya ninguna muerte. Lo liberaron y quiso nuevamente cometer el mismo delito; si esta persona hoy estuviera libre yo no estaría, hubiera hecho una masacre. Espero que la justicia penal esta vez tome cartas en el asunto y haga las cosas bien, de una buena vez”, reclamó Gómez.