Un ciclista atropelló a Graciela Alfano y terminó herida

Graciela Alfano fue protagonista de un confuso episodio este domingo en el barrio porteño de Belgrano: según fuentes policiales, se encontraba caminando por Vuelta de Obligado, casi esquina Juramento, cuando un hombre que circulaba en una bicicleta tipo playera junto a su hijo la chocó y lastimó en su brazo derecho.

Cuando la Policía de la Ciudad llegó al lugar, el hombre ya no se encontraba allí y Alfano brindó una descripción a los oficiales que desencadenó un operativo para hallarlo. La ex actriz no quiso recibir atención médica.

Según el periodista Pablo Layus fue "agredida" por el ciclista. Esta versión marcaría que el hombre lo podría haber hecho a propósito con intención de robo, algo que se irá aclarando con el correr de las horas o cuando la mediática decida contar públicamente qué sucedió.