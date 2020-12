Hugo Porta y el homenaje de Los Pumas a Diego: "Me dolió"

Hugo Porta también opinó acerca del homenaje que Los Pumas le rindieron a Diego Armando Maradona y se mostró dolido por lo sucedido en la previa del partido del sábado pasado: "no fue suficiente", señaló pero dejó en claro que el rugby argentino seguramente tomará cartas en el asunto.

"Me dolió que no hayan hecho nada. Yo sé que el rugby argentino va a tener algún reconocimiento para quien fue el más grande deportista de todos los tiempos de la Argentina porque nadie ha sido tan conocido como él, nadie ha sentido la camiseta argentina como él. Siempre que jugó un seleccionado y Diego estuvo cerca se acercó a apoyarlo y creo que esto es indiscutible", añadió.

También puntualizó que "Seguramente el rugby lo repensará y hará lo que tenga que hacer. Sí, se quedaron cortos con el homenaje, no solo los jugadores que sienten la misma tristeza; no sé qué pasó y no puedo juzgar a la distancia, pero sé que están preocupados y les hubiese gustado hacer algo más", apuntó.