Una pedaleada conmovedora y 3 reuniones para reclamar que “no haya otro Santiago”

Varias horas pasaron de la masiva movilización de la que participaron más de 500 ciclistas y de las reuniones que diversos grupos mantuvieron con autoridades de Provincia, Municipio y de la Policía, para reclamar por la inseguridad. La bicicleteada que partió desde Plaza Moreno para recorrer las seccionales Tercera (Los Hornos); Primera (Centro); Novena (Centro); ministerio de Seguridad; Segunda (barrio Norte); Sexta (Tolosa); Decimotercera (Gonnet); Decimocuarta (Romero) y Duodécima (Villa Elisa); culminó en la madrugada del viernes con buenas sensaciones por parte de los organizadores.

“Fue conmovedora, bastante fuerte la verdad. Pasábamos y la gente iba aplaudiendo, algunos tocando bocina”, le contó ayer Nicolás, uno de los impulsores, a este diario. “La pedaleada estuvo buenísima y ojalá que tenga el impacto que buscamos. Lo de Santiago no tiene que pasar más”, sentenció el representante del grupo “Cicloturismo La Plata”.

El trayecto constó de 45 kilómetros, aproximadamente, y en cada dependencia se hacía un alto para aplaudir. Nicolás señaló que “la Policía se portó re bien, nos atendieron y nos ofrecieron agua, y acompañaron todo el camino”. Esto último había sido coordinado en el encuentro que mantuvieron el miércoles por la tarde con el jefe de la Departamental, Martín Novelino. “Fue uno de los temas que tratamos, ellos iban cortando la calle para no molestar al tránsito”, explicó.

En todo momento resaltó que se trató de “una movilización pacífica, que tuvo como único objetivo sacarnos fotos delante de cada comisaría para visibilizar cuántas somos las víctimas”.

Por otra parte, indicó que “en la primera reunión de la semana, fue con Novelino, quien nos contactó para interiorizarse de la situación. Me acompañaron cinco chicas y chicos del grupo y nos comentó que hacía poco había tomado el cargo y estaban resolviendo algunas cuestiones”. Entre ellas, detalló, “operativos en los ingresos y egresos de la Ciudad”.

Asimismo, les propuso formar una mesa de trabajo e “hizo hincapié en el tema de la compra de bicicletas robadas, en lograr que la gente no compre bicis que no tengan papeles y que denuncien”, porque “les pasa muchas veces que en los procedimientos recuperan rodados y como no tienen la denuncia no saben a quién pertenece”. Nicolás aseguró que “quedamos todos en contacto y armamos un grupo de WhatsApp para tener comunicación directa”.

Por otro lado, señaló que “nos pidieron que les digamos los recorridos que solemos hacer, para estar atentos, y quisieron saber en detalle qué zonas de la Ciudad nos parece que están más complicadas”.

En tanto, añadió que “en el Ministerio de Seguridad estuvimos con el Subsecretario de Participación Ciudadana, y fue un diálogo similar. Nos brindaron el apoyo y se habló de la posibilidad de que tengamos algún botón antipánico, se charló de las redes sociales y de cómo mucha gente vende en Facebook lo que sustraen. Es como un nido de cosas robadas”. Y cerró: “Nos informó cómo venía el caso de Santiago (Sitrz). No puede ser que los delincuentes entren y salgan, eso también lo hablamos”.

Gustavo se define como un “ciclista independiente”, que promovió un acercamiento junto a Elio (de “Berisso Pedalea”) y Cristian (de “Dos Ruedas”) con Darío Ganduglia, secretario de Seguridad de la Comuna; Oscar Terminiello, director General de Planificación; Jorge Estévez, director del COM y Daniel Castellani, director de Seguridad Ciudadana.

“El planteo que le hicimos fue por los robos de bicicletas que se vienen suscitando. Ellos propusieron empezar a realizar inspecciones en las bicicleterías, sobre todo en las que ofrezcan mucha cantidad de rodados usados y van a poner mucho énfasis en el patrullaje de las bicisendas”. En ese sentido, agregó que “están estudiando una aplicación para otorgarle, a cada grupo que se presente, un botón antipánico que lo manejaría el líder del grupo de ciclistas”.

También, prosiguió, “dispusieron un presupuesto para poner en valor las bicisendas, mejorar la limpieza”. No obstante, Gustavo resaltó que “no salimos conformes, pero es un pequeño aporte para iniciar algo”.

A rodar Según fuentes oficiales, son más de 150 mil las bicicletas que circulan por la Ciudad. Con la cuarentena el número creció mucho. "La gente está eligiendo la bici para manejarse por el casco urbano, para trabajar o ir a visitar un familiar", advirtieron desde los grupos de ciclismo.

“La bicicleteada fue bastante fuerte para nosotros; la gente nos aplaudía”

Nicolás Cicloturismo La Plata