Pimpinela: “La sensación es que uno ya no es el mismo”

Es martes, mediodía y los Pimpinela solicitan permiso para unirse a la entrevista que hacemos por videollamada, una modalidad a la que todavía cuesta acostumbrarse pero que fluye gracias a la simpatía de una dupla que va camino a celebrar sus 40 años con la música popular y que ha sobrevivido, según dicen en diálogo con EL DIA, porque siempre han sido “genuinos” con la gente. Pero para el aniversario, que será en 2021, habrá que esperar. Primero resta cerrar este año “en que se detuvo el tiempo”, como bien han descrito en uno de sus últimos temas, en el que en poco más de tres minutos han resumido las sensaciones que en mayor o menor medida todos hemos sentido con la pandemia. Y ellos no fueron la excepción.

-¿Cómo han vivido estos nueve meses?

Lucía: Hemos estado cada uno en su casa. Yo vivo con mi hija, Rocío. Pero hemos atravesado estos meses con picos, como todos. Al principio todos pensábamos que iban a ser dos semanas, cuarenta, como la palabra lo indicaba. Por momentos, ocupada. Por momentos, con incertidumbre pero tratando de ubicar los pensamientos en la corriente indicada como para no aumentar las situaciones de angustia o de tristeza.

No me he quejado, la verdad, porque no he tenido el estrés de tanta gente que ha perdido su trabajo o su negocio o que no ha podido despedir a sus seres queridos. Nuestra madre falleció en enero, pero hemos podido acompañarla en su último tiempo, estar con ella y despedirla. Así que ya poniendo eso en la balanza, la verdad que cuando intenté quejarme, automáticamente me bloqueaba la queja para no permitírmela y mirar el vaso medio lleno.

Joaquín: Bastante bien los primeros meses. Después de atravesar la novedad de que seguía, seguía y seguía (la cuarentena), me acomodé instintivamente a un instinto de conservación, de preservación, que hizo que planificara muchos mis días, mis actividades para no sentir que no había tiempo, que todo daba igual. También colaboré mucho en mi casa con el trabajo, como todos los hombres, con la limpieza. Me hacía bien. Y después seguí trabajando, programando las giras que se iban cancelando, todo eso llevó mucho tiempo. También me dediqué a componer.

-Una de esas composiciones fue “2020: el año en que se detuvo el tiempo”.

Joaquín: Sí. En algún punto, esa canción era el sentimiento que tuvimos todos: uno no sabía qué día era, ni qué hora, daba lo mismo que fuese sábado o martes, porque el tiempo no tenía sentido. Surgió como disparador para nuestro primer concierto virtual que, además, fue el reencuentro con Lucía, que recién nos habíamos encontrado unos días antes.

-Se tomaron su tiempo y recién estrenaron a finales de noviembre su primer streaming pero lo hicieron con una propuesta original, en la que pudieron plasmar todos los elementos que los caracterizan.

Lucía: Queríamos esperar a tener una idea diferente porque ya que no podíamos tener el público adelante, queríamos darle un giro. Y Joaquín ahí estuvo ideando y creó esta historia donde estuviera la esencia de lo que somos: las canciones, la teatralidad, el humor, porque en nuestros espectáculos hay mucho humor, con los sketches, con los músicos, con nuestros técnicos, con nuestra gente...

-Y también mucha emoción. Inevitable fue no emocionarse con algunas canciones, como “El amor no se puede olvidar”, que resuenan fuerte en este año especial.

Lucía: Es que estamos todos un poco a flor de piel. Entonces cualquier canción, cualquier película, cualquier cosa que te toquen así apenas las fibras íntimas... a mí me pasa, me pongo a llorar (risas), es como una descarga.

-Debo admitir que hice una catarsis durante el show, lloré todo lo que no había llorado en nueve meses.

Joaquín: No va a sonar muy bien lo que te voy a decir pero me alegro mucho que hayas llorado con nuestras canciones (risas).

FELIZ NAVIDAD

Tras esa primera experiencia virtual, los hermanos que más se han peleado y discutido en público gracias a sus mil y una historias convertidas en canciones, repetirán la hazaña con un Especial de Navidad -grabado en el Teatro Ópera- que se ofrecerá el 25 de diciembre, a las 21, con tickets a la venta por www.entradauno.com. Una versión reducida de este espectáculo se emitirá por Telefé, en Noche Buena.

-¿Por qué quisieron hacer un Especial de Navidad?

Joaquín: Hacía tiempo que nos daba vuelta en la cabeza hacer un Especial de Navidad. Nos parecía lindo poder juntar a la familia, que es nuestro público más fiel, porque nuestra música va pasando de generación en generación, de padres a hijos. Y por una cosa o por otra, siempre se fue relegando, porque es un mes complicado para producir algo. Pero este año se dio la posibilidad de estar en ese escenario tan bonito, de vestirlo como lo vestimos, bien navideño y de cantar canciones que para nosotros también son muy queridas porque nos hemos criado con algunas de ellas como “Ven a mi casa esta Navidad”, de Luis Aguilé, que fue el primer profesional de la música que confió en nosotros. También haremos clásicos, como “Feliz Navidad”, y otros temas nuestros que hace tiempo que no cantamos, más allá de las que la gente siempre quiere escuchar. Realmente nos dimos un gusto grande de poder hacerlo y de que también se pueda ver por Telefé, para la gente que todavía no entiende bien como es lo del streaming.

-¿Cómo será la dinámica de este show? ¿Qué nos pueden adelantar?

Lucía: Es un especial típico de Navidad donde la teatralización va a estar en las canciones, y en la interacción nuestra, pero no va a haber sketches ni artistas invitados.

Joaquín: Sí van a participar muchos artistas amigos que se sumaron enviando sus saludos y que vamos a compartirlos con el público. Hay actores, cantantes... los que son amigos realmente. La verdad es que quedó muy lindo el espectáculo, se ve maravilloso en la pantalla y realmente lo disfrutamos mucho porque también hay shows que uno disfruta más que otros. Pero estos dos, “El año que se detuvo el tiempo”, y este, fue un placer poder hacerlos.

-Sobre todo en estas circunstancias...

Joaquín: Y mirá que fue un desafío grande porque cantar sin nadie enfrente... Está bien, uno dice, cuando hacés un programa de televisión, están cantando frente a una cámara. Pero no es lo mismo. Pudimos abstraernos de esa ausencia de la gente y disfrutar, que es lo más importante. Y creo que, como te pasó a vos, la gente también lo pudo disfrutar.

Lucía: Sabés que en este vas a llorar más (risas)...

-Más allá de la temática navideña, que de por sí es emotiva, sobre todo en este año tan raro, van a aprovechar esta oportunidad para estrenar “Siempre vivirás dentro de mí”, la canción que compusieron para despedir a su mamá, María Engracia...

Lucía: Son momentos difíciles. La sensación es que uno ya no es el mismo. Vas haciendo tus actividades, tus cosas en el día a día, pero quedo eso ahí adentro diferente, esa herida que con el tiempo va a ir cerrando pero no desaparece. Entonces, es una canción que al principio no podíamos cantarla porque no podíamos avanzar... En este año, con tanta gente que ha perdido seres queridos, esta canción va para todos los que no pudieron ni despedir ni acompañar a sus afectos.

-¿Cómo ha sido para vos, Joaquín, que has escrito tantas historias, haber tenido que escribir una canción de despedida para tu mamá?

-Fue espontáneo, digamos. No me presioné. Tampoco lo hice cuando escribí “El amor no se puede olvidar”, que fue compuesta para nuestro padre, pero salió como cinco o seis años después de que falleciera, un día en Miami y en quince minutos. Todo lo que a veces no sale en tanto tiempo, a veces aparece de golpe. Y con “Siempre vivirás dentro de mí” surgió el nombre, primero, después el sentimiento, y a partir de ahí, cuando te sale un título que representa lo que uno quiere decir, es como que vas tirando de un hilito de esa historia y van apareciendo las palabras y los sentimientos. Me di cuenta cuando la canté que me llegaba, fuerte, y después cuando se la canté a Lucía también porque se la quería cantar y no podía, porque me emocionaba mucho, y le pasaba la letra y ella quería cantarla y tampoco podía. Dije “Probemos los dos juntos” y tampoco podíamos (risas). Pensé que no la íbamos a poder cantar nunca.

Lucía: ¡La pasamos bárbaro (risas)!

Joaquín: Cuando te pasa eso quiere decir que la canción es auténtica, es lo que sentimos. Feliz porque podría no haber salido nunca. Y nació sin presiones, de manera espontánea.

UNA BISAGRA

Luego de cerrar el 2019 con el premio Latin Grammy a la Excelencia Musical y comenzar el año en Viña del Mar recibiendo la Gaviota de Oro y de Plata, Pimpinela había comenzado el 2020 a toda orquesta cuando la pandemia todavía no era tal. El 4 de marzo, por caso, la dupla lanzó “Traición”, una canción que, como en varias de sus letras, aborda una historia de infidelidad pero con una trama que jamás había abordado este matrimonio musical dramático. El tema llegó acompañado de un video que, guionado por ellos mismos, está protagonizado por Gabriel Corrado y Carina Zampini, y se puede ver en su canal oficial de YouTube.

-Con “Traición” pusieron en escena por primera vez una historia de amor homosexual.

Lucía: Hubo una canción, “Vivir y dejar vivir”, que hablaba de la libertad sexual, de la elección, pero era más general. Esta sí es la primera vez donde, como acostumbramos a hacer nosotros, de interpretar personajes y hacer roles, directamente a uno de los dos le toca protagonizar esta historia de amor tan común, tan maravillosa, lógica, necesaria, abierta y sana. Pero es una canción que apunta al respeto de la elección de cada uno y de cómo vivir y de quién enamorarse.

“Si del otro lado no estuviera el público no se generaría la combustión. Mientras esté la gente, Pimpinela va a seguir”

-¿Cómo nació esta canción, Joaquín? ¿Conscientemente quisiste escribirla o nació espontáneamente?

-A veces el deseo de hacer algo está, pero no te das cuenta conscientemente cuándo lo vas a terminar poniendo a la práctica. Es una canción de Pimpinela que durante el transcurso fue tomando ese camino y después hubo que poner mucho cuidado, una cuestión que tiene que ver con los años y la experiencia, para poder contar y explicar claramente pero con sensibilidad lo que querés contar. Cuando vas haciendo la canción te vas imaginando el video. El hecho del acting que hacemos nosotros, con nuestro estilo, es muy bueno porque uno va componiendo y ya te vas imaginando lo que va a ir pasando en el show. Y eso ayuda mucho. Es casi como hacer el guión de una película donde te imaginás cómo se va a desarrollar esa escena que vas escribiendo. El estilo nuestro ayuda mucho para eso y a nosotros nos ayuda a interpretarlo. Como intérpretes, meternos en nuestros personajes, te hace sentir que cada show sea uno diferente.

-Con cuarenta años de trayectoria, que cumplen en 2021, ¿cómo los hace sentir la vigencia de sus canciones y el hecho de que artistas de nuevas generaciones los versionen?

Lucía: De más está decir que nos pone contentos, nos llena de orgullo porque nos demuestra que hicimos las cosas bastante bien estos años. Hemos tratado de ser siempre muy genuinos y de ser naturales y reales con la gente, no sólo con el público, sino con las personas que nos ha tocado conocer. Y que artistas de esta generación, como Maluma o Shakira que grabaron una secuencia como nosotros, o la versión que de nosotros hicieron Jennifer López y Marc Anthony, o tantas y tantas cosas, son como caricias. Pequeños guiños de que hicimos las cosas bien.

-¿Hay Pimpinela para rato?

-Lucía: Ojalá que sí.

-Joaquín: Mientras nos divirtamos haciéndolo va a seguir. Yo creo que nos seguimos divirtiendo. Y la gente responde... Porque uno le pone la vocación, la pasión, el ánimo, la ilusión pero la gente es el otro 50 por ciento. Si del otro lado no estuviera el público no se generaría la combustión para que esto siga. Así que mientras esté la gente, vamos a seguir. Claro que sí.

-¿Extrañan los aplausos de la gente? ¿Qué es lo que más extrañan?

Lucía: Se extraña saber que están ahí, que canten los finales de las canciones, que arenguen a que le siga gritando (risas). Nuestro público es muy de participar en los shows y eso se extraña.

Joaquín: Las giras se extrañan mucho. La convivencia que se genera en cada viaje. Es un estilo de vida que llevamos hace tantos años y que de repente se haya parado todo es... nos quedamos todos freezados. Todo fue muy raro y estamos todos esperando que se ponga en marcha por el bien de todos.

-Dependemos de la pandemia pero en caso de que esté todo bien, ¿cómo van a celebrar los 40 años?

Lucía: Si Dios quiere, y la pandemia nos permite, el 8 y 9 de mayo estaremos presentando el concierto aniversario en el Luna Park, luego iremos a Rosario, Mendoza, Córdoba, para después irnos para Estados Unidos, España, Colombia, Ecuador, México. Parte de la gira estaba prevista para este año, que se tuvo que cancelar, y otra parte se agrega a la que teníamos pensada hacer por los 40 años.

Joaquín: Es importante aclarar que la gente que haya comprado sus entradas originalmente, sepan que siempre van a estar informados de las modificaciones que puedan ir surgiendo. Pero estamos armando un gran espectáculo, un repaso por estos cuarenta años. Tenemos muchas cosas para dar.