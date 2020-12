Reclaman por red cloacal colapsada en Ringuelet

Los problemas con la red cloacal no tienen pausa en la Ciudad. Vecinos de Ringuelet apuntan que no funciona una planta de tratamiento y se vuelcan líquidos no tratados en el arroyo El Gato.

Omar Bavaro, vecino de la localidad afectada, dijo que “está toda la red de cloacas de Ringuelet colapsada. No funciona la planta de tratamiento y conectaron una bomba en una cámara en 1 y 515 y todo el residuo cloacal directamente es vertido al arroyo El Gato, sin tratamiento previo”.

“Es tremenda la contaminación y el olor que invade el barrio. Los vecinos, pedimos a Aguas Bonaerenses que haga las inversiones correspondiente en la planta de tratamiento que está detrás del mercado regional en 515 y 118. Y que solucionen definitivamente el problema porque ahora también es un problema de contaminación ambiental”, dijo el usuario, sumamente preocupado por la situación planteado en esa zona de la Ciudad.

Afirman que hicieron numerosos reclamos a la empresa Aguas Bonaerenses, pero hasta el momento no han tenido una respuesta.

Este diario consultó a la empresa, y tampoco hubo respuestas sobre el problema planteado por los usuarios, preocupados por las emanaciones con las que tienen que convivir y la contaminación ambiental que genera esa situación.

MAS RECLAMOS

Los problemas cloacales se pueden observar en distintos barrios de la Ciudad.

Por ejemplo en 25 y 57, en la esquina donde hay un comercio gastronómico hay un desborde cloacal que no para de crecer y afecta al barrio en general.

La laguna de desechos cloacales comienza en la vereda y se extiende hasta la calle. Hay que saltar para esquivarlo, afirman vecinos que viven en ese sector de la Ciudad.

Otro lugar donde hay reclamos recurrentes por los desbordes cloacales es la esquina de 1 y 76, donde suele haber desechos acumulados provocando olores nauseabundos en la cuadra.

Aguardan los usuarios de esa zona de Villa Elvira que haya una solución definitiva al problema planteado desde hace meses, según los reclamos realizados por los vecinos de ese sector de la Ciudad.