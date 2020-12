Dieron de baja a unos 400 odontólogos platenses para trabajar con IOMA

Cerca de 400 odontólogos platenses fueron dados de baja del padrón de profesionales que pueden facturar sus honorarios al Instituto Obra Médico Asistencial a través de la Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP). Este escenario fue motivo de otro enfrentamiento entre el Colegio de Odontólogos de La Plata y la SOLP, en un año en un año cargado de cruces entre ambas partes.

Según directivos del colegio de odontólogos local, “muchos profesionales se vieron sorprendidos por la baja en el padrón al momento de facturar los honorarios”. Sin embargo, desde la SOLP aseguran que no hay margen para eso. “Cuando el odontólogo va a buscar los bonos para trabajar con pacientes de IOMA sabe en ese momento si está habilitado o no para trabajar con IOMA”.

Pedro Alconada, vicepresidente de la SOLP, sostiene que “este año fue muy particular. Por distintas razones hubo profesionales que no trabajaron con la obra social provincial. Unos por razones sanitarias, otros porque buscaban cobrar muy por encima de lo permitido por IOMA. Un conducto lo cobraron 7.500 pesos, además de intentar percibir un mínimo ético de 2.500 pesos en un contexto socioeconómico complicado, dejando a muchos sectores de la sociedad sin posibilidad de acceder a un profesional en plena pandemia”.

Integrantes del Colegio de Odontólogos de La Plata plantean que “en lugar de mejorar las condiciones laborales y los aranceles, la SOLP y la Federación de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires deciden sacar a colegas de los padrones, limitar la cantidad de prácticas, y poner topes a la facturación”.

En la SOLP, sobre 2.000 profesionales empadronados para trabajar con IOMA antes de la pandemia, 400 quedaron en el camino. En tanto, quedaron también fuera del padrón un porcentaje relevante de los 700 odontólogos que trabajan a través de la Federación de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires (FOPBA), quienes estaban habilitados en la prepandemia, según explicaron en el colegio de odontólogos local.

“El sistema de cobro de SOLP y FOPBA, es capitado. IOMA le da determinada cantidad de dinero a las entidades intermedias por atender a cierta cantidad de afiliados”, indicó Nahuel Bustos, integrante del consejo directivo del colegio de odontólogos local, quien agregó: “Muchos de los profesionales se enteraron que fueron dados de baja al momento de presentar su facturación, por lo tanto trabajaron prácticamente en vano”.

Desde la entidad profesional dijeron: “Alentamos a los colegas a no darse de baja de los padrones, pero que exijan que les muestren y les den copias de los convenios que firman las intermedias (SOLP y FOPBA) con IOMA, a fin de que los profesionales puedan traer a registrar los convenios al colegio y que este tenga herramientas para defenderlos legalmente”. En ese sentido habilitaron una casilla de denuncias: denuncias@copba1.org.ar, para que los profesionales envíen sus datos completos, contar la situación que atraviesan y qué hicieron al respecto.

El reempadronamiento, informó Pedro Alconada, vicepresidente de la SOLP, “fue una decisión de IOMA, no de la SOLP. Es una actualización de profesionales que están en la cartilla a la que pueden acceder los afiliados. Son mecanismos lógicos de cualquier obra social, no sólo de IOMA. Aquel que no trabajó el tiempo suficiente para sostenerse en el padrón puede reempadronarse con un trámite sencillo. Ocurre que hubo odontólogos aconsejados por los directivos del colegio profesional local para que cobren por encima de los convenios, y eso genera que corran el riesgo de ser rechazados al momento de pedir el regreso al padrón de IOMA, que es quién decide quién acepta como prestador de la obra social”.

En noviembre pasado, desde la SOLP enviaron a todos los profesionales una nota informando sobre el nuevo empadronamiento. “De los 400 que quedaron fuera del padrón de prestadores, por ahora poco más de 100 pidieron retornar a la red de prestadores. Y la gran mayoría fue aceptado”, informaron en la SOLP, donde añadieron que “la Justicia puso las cosas en su lugar y no permitió que los profesionales cobren lo que se les ocurra”.

Según Bustos, “los odontólogos que trabajan con FOPBA atraviesan situación similar a la que se originó con la SOLP, sumado a que la federación recién está pagando el mes de septiembre”.

PLANTEO DE CENTROS RADIOLÓGICOS

Por otra parte, los centros radiológicos de la Ciudad plantearon que hay “inconvenientes para trabajar a través de la FOPBA y la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada, porque ponen cupos tan bajos para trabajar con afiliados de IOMA que se asemeja a un cepo y genera que si se pasa el límite establecido por esa entidad, los afiliados de la obra social deban pagar en forma particular la práctica, porque supera la cápita establecida por la agremiación y la federación”.

“Lo extraño es que quienes trabajan con la Sociedad Odontológica, que cumple la misma función que las otras entidades intermedias, no ocurre ese problema y se puede trabajar prácticamente con libre demanda de afiliados. Queremos hacer pública esta situación para que se hagan las revisiones correspondientes”, agregaron integrantes del sector de los centros radiológicos de la Región.

