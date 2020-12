El listado completo de los muñecos del 31, en eldia.com

Apesar de la pandemia, la ciudad de La Plata continuará con la tradición de cada fin de año con el armado y posterior quema de muñecos en las primeras horas del 2021 y para ello se registraron 61 inscriptos, un número bastante menor al habitual.

Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre, resultó el personaje más elegido en los distintos barrios de la capital bonaerense y también figuran en la lista de muñecos que arderán en los primeros minutos del año nuevo, el coronavirus, el técnico Alejandro Sabella, fallecido días atrás, y Mafalda, en honor a su creador, el humorista y dibujante Quino. El listado completo, que se publicó ayer, ya se puede consultar en eldia.com

El listado

ID # 1

- Nombre: MISION TOY STORY, FASE FINAL

- Direccion: 72 6 y 7

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 2

- Nombre: COPA DEL MUNDO + MANO

- Direccion: 503 Y 19

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 3

- Nombre: EL SAMURAI Y DRAGON

- Direccion: 46 e/172 y 173

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 4

- Nombre: Phineas y Ferb - MARADONA

- Direccion: 121 y 36

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 5

- Nombre: BARRILETE COSMICO

- Direccion: 10 y 40

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 6

- Nombre: LOS TRES CHANCHITOS

- Direccion: 19 y 527

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 7

- Nombre: LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR

- Direccion: 27 y 32

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 8

- Nombre: EL ENCANTO DE MEDUSA

- Direccion: 16 y 78

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 9

- Nombre: LOS CHICOS DE VILLA CASTELLS

- Direccion: 507 Y 7

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 10

- Nombre: CORONA BICHO

- Direccion: 35 y 26

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 11

- Nombre: PANDEMONIUM

- Direccion: 14 esquina 72

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 12

- Nombre: HOMERO SIMPSON

- Direccion: 484 y 134

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 13

- Nombre: TRONCO MOVIL

- Direccion: 140 BIS E/ 489 Y 491

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 14

- Nombre: GROOT

- Direccion: 133 Y 42

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 15

- Nombre: MONUMENTO AL CORNED BEEF

- Direccion: 526 E/7 y 8

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 16

- Nombre: El chavo del 8

- Direccion: 22 y 524 bis

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 17

- Nombre: MUÑECO INVISIBLE

- Direccion: 19 y 73

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 18

- Nombre:

- Direccion:

- Horario:

ID # 19

- Nombre: AVATAR AANG

- Direccion: 19 e/ 64 y 65

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 20

- Nombre:

- Direccion:

- Horario:

ID # 21

- Nombre: AMONG

- Direccion: 55 Esq.26

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 22

- Nombre: AMONG US

- Direccion: 52 Y 31

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 23

- Nombre: AMONG US

- Direccion: 15 y 35

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 24

- Nombre: DRAKO FUEGO SOBRE EL AGUA

- Direccion: 72 Y 13

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 25

- Nombre: MUÑECO VIRUS

- Direccion: 18 e/658 y 659

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 26

- Nombre: MAFALDA

- Direccion: 65 Y 17

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 27

- Nombre: SEÑOR BILLS (DRAGON BALL)

- Direccion: 146 y 65

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 28

- Nombre: DIEGO A. MARADONA, REMERA, PELOTA Y COPA

- Direccion: 24 y 63

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 29

- Nombre: MONDONGUERO

- Direccion: Diagonal 79 y 62

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 30

- Nombre: PAYASO DEL PARQUE SAN MARTIN

- Direccion: 55 Esq.25

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 31

- Nombre: ROCKY BALBOA Y IVAN DRAGO

- Direccion: 60 y 21

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 32

- Nombre: HOMENAJE A DIOS

- Direccion: 27 y 66

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 33

- Nombre: LAS AVENTURAS DE BILLY Y MANDY

- Direccion: 78 e/11 y 12

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 34

- Nombre:

- Direccion:

- Horario:

ID # 35

- Nombre: MARVIN EL MARCIANO

- Direccion: 72 e/7 y 8

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 36

- Nombre: LA PANTERA ROSA

- Direccion: 517 E/146 Y 147

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 37

- Nombre: CORONAVIRUS EN EL MUNDO

- Direccion: 6 y 80 BIS

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 38

- Nombre: LA CASA DE BOBO ESPONJA

- Direccion: 155 e 525 y 526

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 39

- Nombre: INODORO

- Direccion: 17 Y 53

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 40

- Nombre: CARTEL "DONAR SALVA VIDAS"

- Direccion: 502 ESQ 12

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 41

- Nombre: DONOSAURIO

- Direccion: 13 E/524 Y 525

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 42

- Nombre: CLASH ROYALE

- Direccion: 456 e/27 Y 28 BIS

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 43

- Nombre: LILO Y STICH

- Direccion: 10 y 32 Revisar!!!!

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 44

- Nombre: BOB ESPONJA

- Direccion: 17 Y 38

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 45

- Nombre: NICK RIVIERA

- Direccion: 37 Y 21

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 46

- Nombre: WOODY-PERRO SLINK-FORKY

- Direccion: 22 ESQ 38

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 47

- Nombre: El diego del 86

- Direccion: 10 520 y 521

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 48

- Nombre: Grut

- Direccion: 27 e 529 y 531

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 49

- Nombre: Maradona sabella el chavo y la vecindad

- Direccion: 152 y 72

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 50

- Nombre: La mano de dios

- Direccion: 526 esq 6

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 51

- Nombre: Masha y el oso

- Direccion: 13 bis e 606 y 607

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 52

- Nombre: UP una aventura de altura

- Direccion: 68 e/ 143 y 144

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 53

- Nombre: El lado oscuro

- Direccion: 25 y 58

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 54

- Nombre: Maradona

- Direccion: 19 y 61

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 55

- Nombre: El chavo del 8

- Direccion: 19 y 41

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 56

- Nombre: Diego Maradona

- Direccion: 25 y 69

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 57

- Nombre: Mundo juguetes

- Direccion: 482 e/ 28 y 29

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 58

- Nombre: Diego campeón

- Direccion: 60 y 135

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 59

- Nombre: Among us

- Direccion: 5 y 528 bis

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 60

- Nombre: Alvin

- Direccion: 74 120 y 121

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 61

- Nombre: AMONG US

- Direccion: 38 Y 115

- Horario: 01:00 a 01:30