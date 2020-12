"Fue una actitud cobarde, me sorprendieron por la espalda", dijo el joven atacado por rugbiers

"Fue una actitud cobarde, me sorprendieron por la espalda". Con esa descripción Felipe Di Francesco contó el ataque que sufrió ayer a la madrugada en una playa de Claromecó y apunta contra dos hermanos que juegan en La Plata Rugby Club como los agresores.

"Fue en una fiesta clandestina. Casi sobre el final nos pusimos a limpiar la basura y un grupo de 6 o 7 personas, de entre 30 y 31 años empezaron a tirar latas al fuego. Mi hermano les pide por favor que no lo hagan y que nos den una mano. Ahí fue cuando uno de ellos, Luciano Cozzi, empieza prepotear e insultar a mi hermano. Empezó una discusión, pero quedó ahí", comenzó diciendo el denunciante que estudia en nuestra ciudad, según su perfil de Facebook. Y continuó: "A los 20 minutos, dos hermanos mellizos que juegan en La Plata Rugby Club me enganchan subiendo a la camioneta y me dan un golpe por la espalda, estaba indefenso".

Felipe dijo que "repudio la actitud cobarde" y contó que "no se si fue una emboscada o si me estaban esperando. Me enteré por el golpe que me dieron en la cara, que me dejó inconsciente y me siguieron pegando. Por eso el grado de las lesiones que tengo".

Al respecto, en diálogo con el canal de noticias TN, dijo que tiene el tabique fisurado en dos partes, dientes "cachados" que, según el médico, se dio por una patada frontal. Además tiene una pérdida de vista "importante". En tanto, sostuvo que está a la espera de las pericias médicas.

"Pensé en Fernández Baéz Sosa. una historia que se repitió aunque tengo que agradecer que no fue peor", manifestó Di Francesco. Respecto a la situación de los acusados dijo que "no están presos. ya fueron interceptados por la policía y fueron citados a declarar en fiscalía 13 de Tres Arroyos. Hice la denuncia en Claromecó y fue ahí donde me atendieron para luego derivarme de urgencia a tres arroyos. Todavía no se si declararon o no".