"Lo golpearon para matarlo", dijo el padre del joven atacado por jugadores de La Plata RC

Mientras los médicos que atienden al joven Felipe Di Francesco (23) evalúan trasladarlo a La Plata ante la gravedad de las lesiones en un ojo que hacen temer por la pérdida de la visión, su padre, Guillermo, contó a ELDIA.COM detalles escalofriantes de la golpiza y no dudó en afirmar que de acuerdo con las lesiones que recibió "lo golpearon para matarlo, está vivo de milagro".

Guillermo contó además que la policía de Tres Arroyos no pudo detener en las últimas horas a los atacante, dos jugadores de rugby de La Plata Rugby Club que viven y estudian en La Plata. Uno de ellos, dijo Di Francesco, "trabaja como contador en ARBA". Aunque según le informaron a este medio, ninguno de los dos trabajaría en la agencia de recaudación bonaerense. "No hay registros con ninguno de los dos nombres en nuestros listados", dijo una fuente.

El ataque tuvo lugar en la madrugada del último domingo al cabo de una fiesta clandestina en la playa de un balneario de la localidad de Claromecó a la que habrían asistido cerca de 500 personas.

Al finalizar la fiesta, Felipe y su hermano Ramiro, que tiene 26 años, empezaron a reunir botellas y restos de basura para limpiar la playa puesto que uno de ellos es ambientalista.

"En eso se acercaron estos dos que ya son conocidos en la zona por su violencia y los empezaron a cargar. Y les tiraron botellas a una fogata. Mis hijos les pidieron que se dejaran de molestar, que lo que hacían era para cuidar la playa pero estos los empezaron a insultar".

Guillermo aseguró que el incidente pareció haber terminado cuando sus hijos optaron por no trenzarse en pelea pero que cuando se retiraban, Felipe fue atacado por los dos rugbiers.

"Lo golpearon y lo patearon en el piso como a ese pobre chico de Villa Gesell. Lo golpearon para matarlo, está vivo de milagro", dijo.

El joven sufrió, entre otras heridas, fractura de tabique nasal, pérdida de piezas dentales y una grave lesión en un ojo que podría causarle la pérdida de la visión, dijo su padre a ELDIA.COM.

"Temen que haya sufrido desprendimiento de retina y evalúan trasladarlo a La Plata", dijo Guillermo que sostuvo que las lesiones en la dentadura habrían sido producto de las patadas que recibió cuando estaba en el piso.

Guillermo aseguró a este medio que los agresores son de Tres Arroyos pero que hace tiempo viven en La Plata donde trabajan y estudian y además juegan en La Plata Rugby Club.

"Son pesados, hace unos años le partieron la mandíbula a otro chico, son gente que tiene problemas y son de una familia conocida, que están en una muy buena posición económica", describió.

El padre del chico agredido dijo no explicarse como la policía no los detuvo puesto que "hicimos la denuncia y los fueron a buscar a la casa per parece que se negaron y hasta habrían golpeado a los policías. Ahora nadie sabe donde están", dijo Guillermo.

Los acusados serían Ignacio y Luis Cozzi, dos hermanos de alrededor de 30 años y uno de ellos sería contador que se desempeñaría en la sede platense de la Agencia de Recaudación Bonaerense, ARBA.