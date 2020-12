Esta noche, el especial de Éxito FM 99.1: una hora con lo mejor de Roxette

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a uno de los dúos más exitosos de todos los tiempos: Roxette. El legendario grupo sueco de la fallecida cantante Marie Fredriksson y el cantante y compositor Per Gessle será el protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como Joyride, Dressed For Success, Fading Like A Flower, Spending My Time, How Do You Do, The Look, The Big L., It Must Have Been Love, Listen To Your Heart, Dangerous y Paint, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de este enorme dúo de la música internacional.