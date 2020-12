Gallardo sorprendió con un equipo plagado de juveniles

Marcelo Gallardo sorprendió a propios y a extraños probando ayer en el predio deportivo de Ezeiza, para el clásico del sábado contra Boca, una formación alternativa que dejó ver más juveniles de los que se podía suponer: Enrique Bologna; Elías López, Augusto Aguirre, Santiago Sosa, Jorge Moreira; Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández; Lucas Beltrán, Federico Girotti y Julián Álvarez. Con esto se estaría priorizando el posterior cruce con Palmeiras, por semifinales de la Copa Libertadores, pero...

Pero no pocos sospechan que esta señal brindada por Gallardo no fue más que una estrategia para despistar a todos los que tratan de confirmar cuál será el equipo Millonario que empezará el juego en la Bombonera, y en particular a Miguel Ángel Russo, el estratega del conjunto Xeneize que se maneja en términos similares, porque también debe atender una llave semifinal de la Copa Libertadores contra un representante de Brasil, en este caso Santos.

River continuará su preparación hoy, y fuentes con llegada al cuerpo técnico no descartaron anoche que más allá de las sorpresas que puedan aparecer en el día a día, el sábado frente a Boca, Gallardo dispondría una alineación mixta, con tres o cuatro titulares, que podrían ser el paraguayo Robert Rojas, Gonzalo Montiel, Ignacio Fernández y el colombiano Jorge Carrascal.

El presidente Rodolfo D’Onofrio fue una de las presencias destacadas ayer en el River Camp, donde Gallardo dispuso una práctica de fútbol contra la Reserva y preservó a la gran mayoría de los titulares, mientras los lesionados estuvieron bajo la lupa del cuerpo médico para certificar su evolución física de una sinovitis de cadera en el caso del chileno Paulo Díaz, una distensión en el isquiotibial izquierdo Milton Casco y un desgarro en el isquiotibial Fabrizio Angileri.

Un repaso del equipo diagramado para la práctica de fútbol cumplida en la víspera dejó ver a varios juveniles con por rodaje, como Elías López y Augusto Aguirre, y al paraguayo Jorge Moreira marcando punta, aunque con el perfil cambiado. En la línea de medios hubo experiencia con Leonardo Ponzio y Bruno Zuculini, mientras que adelante hubo un tridente muy juvenil, con Julián Alvarez, Federico Girotti y Lucas Beltrán (19).

Una formación que parece demasiado arriesgada para la importancia del partido que se viene, y que desde ya impone sospechas lógicas, porque aunque Marcelo Gallardo acostumbra a sorprender en este tipo de situaciones, el equipo que paró ayer en el predio de Ezeiza parece demasiado. Hoy, en el último día del año, habrá otra práctica, y habrá que ver cual es la actitud del entrenador.