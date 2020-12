Mara Gómez: “Fue una larga lucha”

Mara Estefanía Gómez, la primera jugadora trans en participar en la Primera División del fútbol femenino de la Argentina, afirmó que “fue una lucha larga, de mucho sufrimiento, pero esta no es una conquista individual, sino una conquista colectiva” y aseguró que necesita del deporte “para seguir viviendo”.

“Hoy estoy poniendo el cuerpo y la voz para tener una sociedad más inclusiva, en cualquier ámbito”, expresó Mara, jugadora que actualmente viste la camiseta de Villa San Carlos.

Mara Gómez efectuó estas declaraciones durante una conferencia que brindó ayer en la sede de la Sociedad Italiana de Berisso.

“En mi adolescencia pasé discriminación y exclusión, eso me acorraló y quise suicidarme un montón de veces, porque pensaba que no iba a tener oportunidades, ni iba a poder ser feliz en todo lo que me quería proponer”, recordó con voz quebrada la futbolista.