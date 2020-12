Los “basureros Spiderman” se juegan la vida en China

Apodados “basureros Spiderman”: colgados sobre el vacío a 400 metros de altura, estos recolectores se descuelgan en rapel (descenso rápido con cuerdas) por los acantilados de una montaña en China para juntar los desechos arrojados por turistas desaprensivos.

Con casco protector, Yang Feiyue (48) se coloca un arnés para luego lanzar una cuerda sobre la baranda de una pasarela acristalada, adosada a las pendientes del Monte Tianmen, en Zhangjiajie (centro de China).

“¿Miedo? ¡No, estoy habituado!”, afirma el recolector, con chaqueta naranja y una bolsa de basura negra sobre la espalda, antes de franquear la barandilla para realizar un descenso vertiginoso de decenas de metros.

Yang Feiyue extrae con paciencia residuos atascados en el acantilado. Su único seguro de vida: una cuerda, sujetada con firmeza por sus colegas que quedaron en la pasarela, y atada a unos ganchos incrustados en la roca.

“Recuperé botellas de agua, pequeñas bolsas, pañuelos. Cuando llueve, usamos capas desechables”, precisa Yang, tras ser remontado por la fuerza de los brazos de sus compañeros, transmitida mediante un sistema de poleas. “Con la pandemia, ahora también encontramos barbijos”, añade.

Con el COVID-19 contenido en buena parte de China, la vida vuelve a su rutina. Pero muchos chinos siguen con sus barbijos, aun en plena naturaleza.

“Al comienzo, me dolían tanto las manos tras un día de trabajo, al punto que no podía sostener los palillos para comer. Ahora me acostumbré”, relata Yang Feiyue.

Su equipo de recolectores fue creado en 2010 por los gestores del Monte Tianmen, justamente con el fin de recuperar la basura en los acantilados.

La prensa local los bautizó los “basureros Spiderman”, en referencia al superhéroe estadounidense, el “hombre araña” capaz de trepar por las paredes y trasladarse sobre el vacío.

“Es un apodo que nos gusta”, confiesa Yang, quien ya juntó con sus colegas unas dos toneladas de basura en lo que va de 2020.

Las áreas turísticas chinas, incluso en la montaña, tienen muchos puestos y tiendas de comestibles que venden sobre todo dulces, bebidas y helados. Productos cuyos embalajes probablemente terminen contaminando la naturaleza.

PROGRESOS

La conciencia medioambiental va integrándose a veces lentamente entre muchos ciudadanos chinos, por lo que es común ver turistas arrojando sus desechos al suelo.

No obstante, la situación empieza a cambiar gracias a campañas de concientización en las escuelas, en medios de comunicación, la proliferación de recipientes para desechos reciclables en espacios públicos y la clasificación selectiva de la basura en las grandes ciudades.

Desde hace 10 años, hay cada vez menos desechos. Antes, los “basureros Spiderman” recolectaban unas 5 toneladas al año. Ahora, mucha gente lleva consigo una bolsa para guardar la basura antes de tirarla en los tachos.

El año pasado, el Monte recibió 4,7 millones de visitantes. Pero, por supuesto mucho menos en 2020 a causa de la pandemia (solo 1,9 millones entre enero y noviembre). (Ludovic EHRET/AFP)