El trono de Maradona, a Río Negro: "Son las locuras de una pasión incontrolable", dijo su dueño

Juan Carlos Bruno, el ganador de la subasta del sillón de Diego Maradona mediante la suma de 300.000 pesos, ya pudo tomar contacto con su premio (no lo retiró aún) y en diálogo por este medio se mostró feliz por poder sentarse ahora en el mismo trono que utilizó el Diez.

Juan Carlos es abogado, vive en Choele Choel y es vitalicio de la institución, pero se vino para ver al Lobo contra Patonato y además para poder tomarse una foto con su nuevo sillón.

A la hora de contar cómo se le ocurrió participar de la subasta, señaló que "son las locuras que uno hace, lo vi y se me ocurrió ofertar. Me pareció interesante aportar un granito de arena para ayudar al club que está mal institucional y futbolísticamente".

Oriundo de Los Hornos pero mudado ya hace un tiempo a esta ciudad de Río Negro, Juan Carlos asegura ser "fanático del Lobo, con 20 años de Vitalicio ya. Dese los 5 años que voy al club, mi vieja me llevaba a la pileta y jugué en las infantiles. Es una pasión incontrolable la que uno tiene".

Además, remarcó que también es un admirador de Diego Maradona: "Lo hice primero por el club y también porque para mí Maradona fue excepcional. Entiendo que nos llenó de muchas alegrias y para los que lo vimos jugar, fue algo excepcional".

Si bien el fin de semana pasado estuvo en el Juan Carmelo Zerillo, no tuvo el agrado de poder ver a Diego. "Estuvimos en el vestuario contra Patronato y nos sacamos la foto con el sillón pero Diego ya se había ido. Lamentablemente el resultado no ayudó en cuanto al ánimo y no pudimos verlo".

Ahora, el nuevo dueño del trono está a la espera para poder retirarlo: "Estamos aguardando por la certificación notarial y la firma que puede ser esta semana. Estamos ansiosos. Lo vamos a ir a buscar en una camioneta cerrada porque es grande y hay que embalarlo para que no se dañe".

SERVIRÁ PARA SEGUIR AYUDANDO

En otro orden, consultado sobre si ya tiene el lugar asignado en su casa para ubicar el trono, contó que ya "tenemos un lugar especial destinado para ubicarlo", aunque remarcó que tiene otra idea en mente.

Esa idea es que el sillón sea exhibido en diferentes clubes de Choele Choel para recaudar fondos a beneficio del fútbol infantil.

"Mi idea es llevarlo unos días al Club Villa Unión. En la foto que nos tomamos está el presidente, que es un amigo mío. Queremos cobrar una suma pequeña de dinero en beneficio de las infantiles de Villa Unión, pero también continuar exponiéndolo en otros clubes. Por un lado ayudo a Gimnasia, por otro a otros clubes de acá".

Por último, a la hora de hablar de fútbol, dijo que tiene esperanzas de que el Lobo se salve del descenso: " Con Maradona lo veo mejorado en algunos aspectos, sabemos que es muy difícil la situación pero no hay que perder las esperanzas", cerró.