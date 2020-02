El juez Alberto Lugones presidirá el Consejo de la Magistratura

El juez Alberto Lugones quedó hoy designado por el voto de sus pares como presidente del Consejo de la Magistratura, en reemplazo del también juez Ricardo Recondo, quien fue elegido vice, en función de un acuerdo consensuado entre el oficialismo y la oposición.



En tanto, en la estratégica Comisión de Disciplina y Acusación, que entiende sobre la conducta de los magistrados, la presidencia quedó en manos de Diego Molea, representante por el ámbito académico y científico, y rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).



Los cargos de presidente y vice para el nuevo período fueron propuestos por el consejero representante de los jueces Juan Manuel Culotta, y aprobados por mayoría en una votación a mano alzada.



Ya designado, Lugones tomó asiento en la sala de audiencia del edificio de Libertad al 700 y anunció los que serán sus principales ejes de gestión en el cuerpo colegiado.



"No conozco otra forma de trabajar si no es en equipo, respetando la pluralidad y generando acuerdos para resolver los grandes desafíos que como cuerpo se nos presentarán este año", afirmó el magistrado.



El camarista de San Martín explico que “esa misma modalidad de trabajo” es la que pretende “lograr con la Corte Suprema, los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, las asociaciones de magistrados, empleados y colegios de abogados de todo el país” porque esa es “la única manera de trabajar”.



Lugones, en su discurso de asunción, no evitó mencionar las críticas al Consejo de la Magistratura y dijo que “esas críticas, algunas muy duras, deben funcionar como disparador de soluciones de las que tienen asidero” y mencionó como ejemplo de cuestionamientos válidos “las situaciones abusivas en el traslado de magistrados”.



Un rato antes, en declaraciones a radio El Destape, el magistrado había advertido que existían “causa judiciales con testigos comprados”.



"Las investigaciones contra los jueces tiene que resolverse en el menor tiempo posible porque los jueces merecen trabajar con total libertad", dijo Lugones.



Apenas un rato después de la designación de Lugones, el presidente Alberto Fernández ratificó su intención de promover una reforma de la justicia.



“Hay que reformular la justicia federal y lograr que ponga todos sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Quisiera una justicia federal que se aboque a hacer justicia por sobre todas las cosas y que se olvide de la política", señaló Fernández en una entrevista que concedió a Radio Rivadavia desde su despacho en la Casa de Gobierno.



Lugones ingresó a la justicia como prosecretario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal en 1994 y desde 1998 se vinculó al Consejo de la Magistratura en diversos cargos institucionales y también asesorando a consejeros.



Además de consagrar la conducción del Consejo, el plenario de 13 miembros también se abocó a integrar las cuatro comisiones de labor que tiene el órgano colegiado: “Administración y Financiera”, “Disciplina y Acusación”, “Selección y Escuela Judicial” y “Reglamentación”.



Al consejero Molea como presidente de “Acusación”, se suman Graciela Camaño como presidenta de “Selección”; Juan Pablo Más Vélez en “Financiera” y Vanesa Siley en “Reglamentación”.



En el acto de elección las nuevas autoridades estuvieron el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; el juez Daniel Rafecas, candidato del Gobierno a Procurador General de la Nación; el senador radical Luis Naidenoff; el ex diputado Héctor Recalde; y la jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.