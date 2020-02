La Academia y el Sabalero empataron en Santa Fe

Racing Club, que venía entonado por el resonante triunfo en el clásico de Avellaneda ante Independiente con nueve jugadores, igualó esta noche ante Colón en Santa Fe 1 a 1, tras ir ganando, en uno de los dos partidos adelantados de la 20ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

#TNTSports | ¡El gol estaba en el banco! Con menos de diez minutos en cancha, Wilson Morelo cabeceó ante la salida de Javi García y marcó el empate del Sabalero.#Colón 🆚 #Racing pic.twitter.com/Qrls7GF1xW — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 15, 2020

Matías Zaracho (19m.St), quien volvió de la Sub 23 tras consagrarse campeón sudamericano con el seleccionado argentino y asegurar un cupo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, abrió el marcador e igualó el colombiano Wilson Morelo (35m.St)

El partido se jugó en el estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe y fue arbitrado por Hernán Mastrángelo.

Racing dejó pasar la chance de quedar momentáneamente tercero. Colón, por su parte, no gana hace siete partidos y sigue complicado en la zona baja de los promedios del descenso.

Además Alex Vigo sumó su quinta tarjeta amarilla y no jugará en la próxima fecha ante Newell's Old Boys en Rosario.

FICHA TÉCNICA DEL PÁRTIDO

Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Emmanuel Olivera, Rafael García y Rafael Delgado; Tomás Chancalay, Matías Fritzler, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Lucas Viatri. DT: Diego Osella.

Racing: Javier García; Iván Pillud, Mauricio Martínez, Alexis Soto y Eugenio Mena; Marcelo Díaz; Walter Montoya, Leonel Miranda, Matías Rojas y Matías Zaracho; Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.

Goles en el segundo tiempo: 19m. Zaracho (RC) y 35m. Wilson Morelo (C).

Cambios en el segundo tiempo: 10m. Rodrigo Aliendro por Estigarribia (C), 15m. Darío Cvitanich por Montoya (RC) y Gabriel Esparza por Chancalay (C), 24m. David Barbona por López (RC) y 27m. Wilson Morelo por Lértora (C) y Tiago Banega por Zaracho (RC).

Amonestados: Delgado, Vigo, Rodríguez, Rafael García (C); Díaz, Martínez (RC).

Estadio: Brigadier General Estanislao López, de Colón.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.