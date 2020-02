Una nena de 12 años filmó a su tío abusador y el acusado ahora está prófugo

Una nena de 12 años logró filmar a su tío -un individuo de 12 años que ahora permanece prófugo- mientras abusaba sexualmente de ella. La idea de la chica fue el resultado de un verdadero clavario y de la necesidad de encontrar una prueba contundente de lo que estaba pasando. Los hechos ocurrieron en un barrio cerrado de Moreno en la provincia de Buenos Aires.

La chiquita ya le había contado lo sucedido a una compañera del colegio y a una niñera pero no a sus padres. El acusado está casado con una prima hermana del padre de la menor.

La niña no quería contárselo a sus padres por temor a que no le creyeran y reveló su secreto durante una clase escolar de Educación Sexual Integral (ESI). "A mí me pasa, mi tío abusó de mí”, señaló la niñá e inmediatamente disparó la alarma de las autoridades escolares que dieron aviso a la familia.

Enterados del abuso los padres de la niña concluyeron en que la chica padecía enuresis (se hacía pis en la cama) desde los 6 años y mostraba un retraso escolar como consecuencia de lo que pasaba.

La manera en que la niña logró el video revelador tuvo que ver con la instalación de cámaras de seguridad en su casa en el marco de reformas que sus padres decidieron hacer al inmueble.

"Hubo una fiesta familiar en lo de mis abuelos”, recordó el papá. "En un momento, cuando yo llego del trabajo, V. empieza a insistir en que le quería mostrar a Leandro las mejoras que habíamos hecho en casa. Me extrañó mucho y la ignoré un rato. Pero de repente, cuando vi que tomaba la llave muy dispuesta, la acompañé", señaló.

V. lo llevó al abusador a hacer una especie de tour por toda la vivienda. Primero fueron al fondo, donde se construía un quincho, y después lo llevó a su habitación. Fue en ese lugar cuando la cámara apostada en una de las paredes captó claramente el momento de otro nuevo abuso.

Al salir del dormitorio, Leandro vio el monitor. La niña entonces le comentó como al pasar: “¿Viste que mis papás pusieron cámaras de seguridad?”. El hombre miró la cámara y al salir presionó el cuello de la nena, como advertencia. “Me apretó el cuello y me dolió mucho”, le contó a sus padres.

El materia fílmico logado por la niña fue clave para que la justicia avanzara en la investigación.

“Está prófugo. No usa el teléfono. No aparece en cámaras de peajes. Evidentemente está muy bien asesorado”, señálaron los padres dela niña.

Entre tanto, el abogado Luis Rapazzo, que patrocina al acusado pidió que sea cambiada la carátula de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores a abuso sexual simple.