Nueva protesta de la UOCRA por la paralización del paso bajo a nivel de 1 y 32

Los trabajadores de la obra del paso bajo a nivel de 1 y 32 volvieron a movilizarse este miércoles y del mismo modo que ayer contaron con apoyo de la UOCRA local. Según advirtieron desde el gremio de la construcción, en medio del conflicto por la paralización de las obras y mientras las empresas de la UTE aguardan el giro de fondos desde Nación, de no haber hoy una respuesta favorable mañana realizarán una jornada de marchas en la Municipalidad y la Gobernación.

"Si hoy no hay respuesta oficial, si no se destraba el conflicto, mañana la UOCRA marcha desde Plaza Italia hacia la Municipalidad de La Plata y la Gobernación", afirmaron desde UOCRA La Plata.

Según se informó, la UTE, que reúne a las empresas a cargo de la obra, "no reciben los pagos desde noviembre".

Delegados gremiales destacaron ayer en el lugar que “los sueldos están al día, pero los empresarios nos dijeron que no podían seguir con la obra porque no reciben fondos del gobierno nacional desde hace varios meses”.

Según pudo saber este diario, el problema de los giros de fondos se originó por cuestiones administrativas entre los ministerios de Obras Públicas y Transporte de la Nación.

Hasta diciembre pasado la obra dependía del ministerio de Transporte nacional, pero con el cambio de autoridades los trabajos pasaron a la órbita de Obras Públicas.

Ese traspaso aún no se aceitó en el plano administrativo y derivó en la demora para girar las partidas a las empresas que están a cargo de los trabajos.

La UTE está integrada por Eleprint, Insa, Eca y Ocsa.

Hasta el momento, a pesar de no recibir fondos desde hace más de tres meses, la UTE empresarial cumplió con el pago de los haberes para los operarios, destacaron ayer en el obrador de 1 y 32.

Uno de los delegados gremiales de la Uocra que dialogó ayer con este diario remarcó que “nos dijeron que no quieren contraer deudas con el personal y hasta que no reciban fondos, no se iban a retomar los trabajos. Esto generó mucha incertidumbre entre los obreros, que no saben cómo va a seguir esta obra y cuál será el futuro para los que trabajaron hasta la

semana pasada en el lugar”.

Según pudo averiguar este diario entre los ministerios de Transporte y Obras Públicas de Nación están trabajando para resolver “cuestiones administrativas que se produjeron por el nuevo diagrama de ministerios y que se destraben los fondos para hacer los pagos”, dijo una fuente consultada por este diario.