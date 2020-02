Quedó paralizada por tiempo indefinido la obra del paso bajo nivel de 1 y 32

La obra del paso bajo nivel de 1 y 32 quedó paralizada por tiempo indeterminado y ayer obreros que desarrollan los trabajos en el lugar, acompañados por afiliados de la Uocra local, realizaron una protesta en 3 y 32 para exponer el conflicto. Aguardan una respuesta sobre el futuro de este proyecto y su continuidad laboral.

Según se pudo saber, en la obra trabajan 160 operarios, y buena parte se movilizó ayer desde temprano en 1 y 32 y luego fueron hacia 3 y 32, donde personal de tránsito de la Municipalidad de La Plata cortó el tránsito durante gran parte de la mañana.

Delegados gremiales destacaron ayer en el lugar que “los sueldos están al día, pero los empresarios nos dijeron que no podían seguir con la obra porque no reciben fondos del gobierno nacional desde hace varios meses”.

Según pudo saber este diario, el problema de los giros de fondos se originó por cuestiones administrativas entre los ministerios de Obras Públicas y Transporte de la Nación.

Hasta diciembre pasado la obra dependía del ministerio de Transporte nacional, pero con el cambio de autoridades los trabajos pasaron a la órbita de Obras Públicas.

Ese traspaso aún no se aceitó en el plano administrativo y derivó en la demora para girar las partidas a las empresas que están a cargo de los trabajos.

La UTE está integrada por Eleprint, Insa, Eca y Ocsa.

Hasta el momento, a pesar de no recibir fondos desde hace más de tres meses, la UTE empresarial cumplió con el pago de los haberes para los operarios, destacaron ayer en el obrador de 1 y 32.

Uno de los delegados gremiales de la Uocra que dialogó ayer con este diario remarcó que “nos dijeron que no quieren contraer deudas con el personal y hasta que no reciban fondos, no se iban a retomar los trabajos. Esto generó mucha incertidumbre entre los obreros, que no saben cómo va a seguir esta obra y cuál será el futuro para los que trabajaron hasta la semana pasada en el lugar”.

Según pudo averiguar este diario entre los ministerios de Transporte y Obras Públicas de Nación están trabajando para resolver “cuestiones administrativas que se produjeron por el nuevo diagrama de ministerios y que se destraben los fondos para hacer los pagos”, dijo una fuente consultada por este diario.

Como hasta el cierre de esta edición no había novedades sobre la continuidad de los trabajos, se adelantó desde el gremio de la construcciòn que hoy habrá otra movilización similar a la que hicieron ayer en 1 y 32, y de no haber respuestas sobre el futuro de los trabajos en el paso bajo nivel en el transcurso de esta jornada, no se descarta una movilización para mañana ante la gobernación bonaerense, de 6 entre 51 y 53.

En este contexto, el intendente municipal de La Plata, Julio Garro, dijo a este diario que “me aseguraron en el gobierno nacional que la obra va a continuar”.

También indicó el jefe comunal que “la obra de 1 y 32, la Estación de Trenes de 1 y 44, la bajada de la Autopista en City Bell y el Camino Centenario son trabajos para la Ciudad, no para un intendente, por lo cual vamos a seguir insistiendo para que se retomen cuánto antes, tanto ante el gobierno nacional como el provincial”.

Hasta el momento, la obra de 1 y 32 se cumplió en un 60 por ciento de los trabajos pautados para finalizarlas, señalaron ayer distintas fuentes consultadas.

El paso bajo nivel de 1 y 32 está planteado como una obra para mejorar la seguridad vial y la circulación de esa zona residencial y comercial, por donde pasan más de 2.500 vehículos en hora pico y 1.500 peatones por día.

La obra también apunta “a mejorar las frecuencias del tren Roca en el ramal a La Plata, la seguridad vial en la zona, y reducir la congestión vehicular y la contaminación sonora”, según el fundamento de los trabajos planteado cuando arrancó la construcción.

También, aseguraron, que mejorará el ordenamiento del sistema de transporte público de colectivos.

DETALLES DE LOS TRABAJOS

El paso bajo nivel consiste en la construcción de rampas con 3 carriles por debajo de las vías del tren Roca que une La Plata con la estación de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con 5,10 metros de altura, permite el paso de vehículos particulares y tránsito pesado local (colectivos y camiones).

El nuevo cruce tendrá accesos peatonales y rampas y una pasarela peatonal bajo nivel. El monto original de la obra incluye una inversión de 15 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional. Con la obra se generarán 100 empleos.

Los trabajos comprenderán obras en el entorno con la colocación de 100 luces nuevas, instalación de cámaras de seguridad, y contará con un sistema contra incendios.

“Hay mucha incertidumbre por el futuro de los trabajos en el paso bajo nivel de 1 y 32”

60 Por ciento es el avance de la obra estimado en el paso bajo nivel de 1 y 32. Las últimas estimaciones mencionaban que los trabajos debieran culminar en abril. es el avance de la obra estimado en el paso bajo nivel de 1 y 32. Las últimas estimaciones mencionaban que los trabajos debieran culminar en abril.

15 millones de dólares es la inversión inicial que se había pautado para la obra del paso bajo nivel de 1 y 32, según había informado el ministerio de Transporte nacional el año pasado de dólares es la inversión inicial que se había pautado para la obra del paso bajo nivel de 1 y 32, según había informado el ministerio de Transporte nacional el año pasado

Denuncia Ayer en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires el gremio de la construcción, Uocra La Plata, realizó una denuncia planteando la situación de los obreros afectados por la interrupción de las tareas en el paso bajo nivel de 1 y 32. Ayer en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires el gremio de la construcción, Uocra La Plata, realizó una denuncia planteando la situación de los obreros afectados por la interrupción de las tareas en el paso bajo nivel de 1 y 32.