Andrea del Boca fue internada de urgencia, ¿qué le ocurrió?

Andrea del Boca está internada en una clínica porteña luego de ser operada de una hernia abdominal. Según trascendió, el miércoles por la noche se acercó hasta la institución médica para ser atendida por fuertes dolores.

“Ahora está en pleno quirófano, se trata de una diástasis abdominal. Pero va a estar todo bien”, contó en diálogo con Teleshow su abogado, Juan Pablo Fioribello, hoy temprano. Hacia el mediodía, en tanto, aseguró que la operación fue exitosa.

Del Boca estuvo muy presente en los medios durante el año pasado, cuando su hija Anna Chiarra denunció a su padre por abuso sexual.

“Esto es un proceso largo y doloroso. Ella me contaba las cosas, era muy chiquita y no podía hacer la denuncia, entonces yo era la que informaba a un juez de familia. Fueron años muy duros, porque la justicia era otra. Siempre me dijo que, cuando tuviera 18 años, iba a hacer la denuncia ella directamente", relató en el living de Susana Giménez.

Y agregó: Es doloroso cuando una mujer joven, como Anna, sale a confesar su dolor y, al hacer una denuncia, la reacción de algunas personas es denigrarla y tildarla de mentirosa”.