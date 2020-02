Ricardo Alfonsín fue designado embajador argentino en España

El ex diputado radical Ricardo Alfonsín fue presentado hoy como nuevo embajador argentino en España por el presidente Alberto Fernández en las reuniones que mantuvo en Madrid con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, informaron fuentes oficiales.



"Te traigo un amigo", le dijo Fernández a Felipe VI, según confiaron las fuentes al señalar que, en ese marco, le anunció que el hijo del fallecido ex presidente Raúl Alfonsín será el embajador argentino en España.



Entonces, el Rey compartió con Fernández una anécdota y reseñó que "cuando era marine, entrenando en el Ejército español, durante un viaje a Argentina, había sido recibido por Raúl Alfonsín", contaron los voceros a la agencia Télam.



En los últimos días, la Casa de Gobierno había dejado entrever que el Ejecutivo buscaba "un político que muestre la apertura y el diálogo" del oficialismo y, en ese contexto, fue tomando forma la figura de Alfonsín para asumir el cargo.



Desde el entorno del ex diputado nacional confiaron a Télam que Fernández ya le había propuesto ser embajador en España antes de asumir la presidencia pero entonces el referente de la UCR había declinado la propuesta.



"Ayer el Presidente lo llamó desde Alemania e insistió para que Ricardo acepte, previa notificación a su partido. En ese marco, Alfonsín le comunicó a Gerardo Morales su decisión y el precisamente el gobernador de Jujuy le dijo que aceptar ser el embajador en España era lo que correspondía", dijeron a Télam fuentes.



Tras una larga conversación telefónica con el Presidente y luego de que Alfonsín aceptara el cargo, Fernández le dijo que lo "llamaría el viernes, que es cuando regresa de su gira por Europa, para coordinar un encuentro que, en principio, se daría el sábado", explicaron a Télam desde el círculo íntimo de Alfonsín.



Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la recuperación de la democracia tras la última dictadura militar, mantiene una mirada crítica sobre la alianza electoral que la UCR realizó con el PRO y la Coalición Cívica.



Su perfil además cuadra con la consigna que postuló el Presidente a los suyos cuando les dijo que para la embajada española quería "un político que muestre la apertura y el diálogo de nuestro gobierno".



Abogado, maestro y político, Ricardo Alfonsín es el tercero de los seis hijos del ex presidente y María Lorenza Barreneche.



Nació el 2 de noviembre de 1951 en la localidad bonaerense de Chascomús, donde se recibió de maestro en la Escuela Normal y de abogado en la Universidad Nacional de Buenos Aires.​



Durante la dictadura militar (1976-1983) fue profesor de Educación Cívica en colegios secundarios y vendedor de mechas para tornos industriales.​



Casado con Cecilia Plorutti, es padre de Lucía, Marcos, Ricardo y Amparo, quien falleció a los 14 años en un accidente en el 2004, motivo por el cual se alejó un tiempo de la vida política.​



Durante su carrera desempeñó distintos cargos electivos y partidarias. En 1999 fue electo diputado de la provincia de Buenos Aires, cargo que desempeñó hasta culminar su mandato en el 2003. Luego, volvió a trabajar a su estudio de abogados al tiempo que ocupó la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UCR.



En 2007 se presentó como candidato a gobernador de Buenos Aires compartiendo fórmula con Luis Brandoni.



En el 2009, fue elegido diputado nacional por Buenos Aires en la lista del frente Acuerdo Cívico y Social que encabezaba Margarita Stolbizer, cargo para el que fue reelegido en las legislativas del 2013-2017.



En 2011, se postuló como candidato a presidente por la alianza Unión para el Desarrollo Social, que integraba la UCR, con el economista Javier González Fraga como compañero de fórmula, y el empresario opositor Francisco De Narváez como aspirante a la gobernación bonaerense.