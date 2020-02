Adiós a Kirk Douglas: el último gladiador de la edad de oro del cine

Considerado como el último sobreviviente de la edad de oro de Hollywood, y como uno de sus rostros más respetados, Kirk Douglas, el eterno gladiador de inconfundible hoyuelo, murió anoche, a los 103 años, convertido hace décadas en una leyenda más grande que la vida.

“Con tremenda tristeza, mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó a la edad de 103 años”, aseguró uno de sus hijos, el también actor Michael Douglas. “Para el mundo, fue una leyenda, un actor de la edad dorada del cine, un ser caritativo cuyo compromiso con la justicia y las causas en la que creyó sentaron un estándar al que aspirar todos. Pero para mí y mis hermanos era simplemente papá”, agregó.

Kirk Douglas era una de las últimas estrellas del Hollywood clásico que quedaba con vida y su impresionante filmografía incluye gemas de la pantalla grande como “La patrulla infernal” (1957) o “Espartaco” (1960). Una fuerza de la naturaleza, un actor de energía desbordada y un físico espectacular: de hecho, la primera imagen que evoca oír su nombre es la del esclavo sobrehumano Espartaco. Fue “el hombre duro” por antonomasia, que puso el cuerpo a atormentados e impulsivos personajes, mujeriego, viril y arrogante, recordado sin embargo más por sus duelos con actores masculinos (como John Wayne, Anthony Quinn o Burt Lancaster) y convertido hasta el día de su muerte en un hombre entregado a su familia, casado desde 1963.

Douglas nació en Nueva York en 1916, en el seno de una familia humilde de campesinos emigrados desde una región del antiguo Imperio Ruso (actualmente Bielorrusia), aunque con otro nombre: se llamaba Issur Danielovitch Demsk y, de hecho, debe su nombre artístico a su adorado Douglas Fairbanks.

Cambió su nombre en 1942, cuando se alistó al ejército como oficial de telecomunicaciones durante la Guerra Mundial. Dos años después, Kirk aterrizó en Hollywood y deslumbró con su papel de boxeador en “El triunfador” (1949), por el que rechazó otros trabajos y con el que impulsó su ascenso al estrellato escribiendo la longeva historia de una leyenda que sigue viva.

Desde entonces, protagonizaría memorables películas como “Cautivos del mal” (1952), “Sed de vivir”, donde encarnó a Van Gogh (1956), “Duelo de titanes” y “La patrulla infernal” (ambas de 1957), camino al punto más alto de su carrera, que marcaría el resto de su vida: “Espartaco”.

El éxito trajo más duelos cinematográficos para Douglas, como el que sostuvo con sí mismo en “Los valientes andan solos” (1962), que años más tarde se inspiraría “Rambo”. Coincidió con Sinatra en la bélica “La sombra del gigante en 1966, y un año más tarde trabajó en la histórica “¿Arde París?”, sobre la ocupación alemana de la capital francesa en 1944. En la pantalla, además, se midió con Orson Welles, Henry Fonda, Yul Brynner y, llegando a los 80, hasta con Arnold Schwarzenegger en “El villano”.

Parte fundamental de la era dorada de Hollywood, Douglas no solo trabajó con casi todos los actores icónicos de la historia del cine: en algunas de sus memorias publicadas en el pasado, no tuvo reparo en detallar sus escarceos amorosos con celebridades como Rita Hayworth, Joan Crawford o Marlene Dietrich, e incluso rememoraba cómo le confesaba a su terapeuta cierto temor a sufrir de impotencia tras acostarse 29 noches seguidas con otras tantas mujeres. La respuesta de su cuidador le dejó tranquilo: “Incluso Dios se tomó un descanso al séptimo día”.

Pero a pesar de aquellos años de juerga, el actor solo se casó dos veces, primero con Diana Dill, de 1943 a 1951, y luego, desde 1954 y hasta el resto de su vida, con Anne Buydens: tuvo cuatro hijos, Michael, Joel, Peter y Eric, muerto en 2004.

“Yo era una gran estrella del cine. La invité a cenar y me dijo que no, que gracias pero que estaba cansada”, recordaba Douglas sobre su encuentro con la mujer de su vida, a quien conoció a su mujer en el rodaje de “Acto de amor”, cuando ella ejercía como publicista en la película. “Como no había romance a la vista, dejé de intentar impresionarla. En vez de eso, dejé de hablar para mí mismo y comencé a escucharla”. A Kirk y Anne los une una vida en común y su carácter solidario: ambos dejaron claro en numerosas ocasiones que toda su fortuna, alrededor de 80 millones de dólares, irá a parar a organizaciones benéficas al morir.

Douglas trabajó hasta los 92 años, pero a pesar de su ilustre carrera nunca recibió un Oscar. En el 96, el error fue enmendado por la Academia, que le entregó un Oscar honorífico por su carrera de más de 90 filmes y, como decía en sus últimos años, “ni una sola secuela”.