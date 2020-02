El club Universitario encara el año con una variada propuesta deportiva y social

En sus tres sedes, el Club Universitario, de fuerte arraigo en nuestra ciudad, ofrece para socios y no socios distintas alternativas, la mayoría dirigidas al entrenamiento de deportes.

Las actividades de la “U” se despliegan en su sede social -calle 46 Nº 372 -La Plata-; el predio de Gonnet -calle 14 Nº 3199-; y su sede náutica situada en la avenida Almirante Brown Col. 28, Punta Lara, Ensenada.

Informaron las autoridades de la entidad que quienes deseen sumarse como socios deberán cumplir con los siguientes requisitos: presentar DNI, una foto carnet y una fotocopia de la factura de un servicio domiciliario.

Por única vez abonarán $200 de gastos administrativos.

La cuota social tiene un valor entre $419 y $1.783 según la categoría que corresponda por edad. Por adherir al débito automático con la tarjeta de crédito VISA se otorga un beneficio del 25 por ciento de descuento sobre el valor de la cuota social. Por grupo familiar se paga un 25 por ciento menos y puede ser acumulable con el de adhesión al débito.

En la actualidad la institución cuenta con 2.800 socios activos y unos 1.500 que por vitalicios no pagan cuotas.

También hay promociones para nuevos deportistas, pues hasta el 31 de marzo está vigente una opción destinada a quienes no hayan sido socios en los últimos 2 años y que no registren deuda y que deseen, a la vez, practicar vóley, básquet, natación, tenis, waterpolo, hockey o rugby. El beneficio consiste en una bonificación sobre el monto de la cuota social.

Asimismo, la institución cuenta con actividades no aranceladas para socios y socias y para no socios que abonan el día o mes de pileta, como yoga (lunes, miércoles y viernes, 17.00, sede Gonnet); relajación con cuencos tibetanos (jueves y sábados, 18.00, sede Gonnet); aquagym (viernes, 17.00; sábados y domingos, 18.00, sede Gonnet); zumba (sábados 17.00, sede náutica).

Durante el resto del año las actividades gratuitas son: yoga, gimnasia aeróbica y localizada.

Otra de las actividades no aranceladas es el taekwondo. A partir de marzo retomarán los entrenamientos alrededor de veinte deportistas de esa disciplina que representan a Universitario en competencias nacionales e internacionales y rinden exámenes oficiales.

Los entrenamientos de esa práctica se llevan a cabo los martes y jueves de 18.00 a 19.00, a partir de los 5 años de edad, en sede Gonnet.

AIKIDO

Destinado a adultos y adolescentes de ambos sexos. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30 en la sede Gonnet. Perteneciente al Kannagara Dojo La Plata, a su vez dentro de la Unión Argentina de Aikido Aikikai, integrante de Aikikai Foundation, Hombu Dojo, Japón. Arancel $200

HOCKEY

Practican 700 deportistas. Inicio de pre temporada, 10 de febrero. Primera masculina: lunes a viernes 20.00; de 6 a 15 años: miércoles y viernes 18.00; primera femenina: lunes a viernes 20.00; de 6 a 15 años: miércoles y viernes 18.00; Mami hockey, 4ta y 2da femeninas: miércoles y viernes 19.00. El valor de los aranceles va de $600 en adelante, según categoría.

NATACIÓN

Durante la temporada de verano (enero y febrero) se ofrecen cursos intensivos. De lunes a viernes. Escuela de adultos y adolescentes, 10.00 a 11.00 y de 18.30 a 19.30; Escuela de 8 a 12 años, de 11.00 a 12.00; perfeccionamiento adultos: 19.30 a 20.30. A partir de marzo, la actividad retorna a pileta cubierta. Arancel por quincena para socio $350, mes $600. No socio, quincena $950 más matrícula; mes $1.300 más matrícula.

RUGBY

Practican 500 deportistas. Primera masculina lunes, martes y jueves 21.00. Entrenamientos de pre temporada inicia 2 de febrero, de lunes a viernes, 21.00; Primera femenina: martes y viernes 19.30; juveniles: martes y jueves, 19.00; infantiles: lunes y miércoles 19.00, sábados, 10.00. El valor de los aranceles va $900 a $1.400, según la categoría.

WATERPOLO

Durante la temporada de verano. Escuela lunes, miércoles y viernes, de 18.00 a 19.30. Arancel $700. Equipo A: lunes a viernes 9.30 a 12.30. Arancel $510; Equipo B: lunes a viernes 9.30 a 12.00. Arancel $510; Equipo Máster: lunes, miércoles y viernes de 8 a 9.30; y un segundo grupo lunes, miércoles y viernes de 20 a 21. Arancel $340. Primera: martes y jueves 18.30 a 20.30, y sábados de 18 a 20. Arancel $700. A partir de marzo, la actividad retorna a pileta cubierta.

TENIS

Escuela a partir de los 9 años y adultos: Una vez por semana socio $750, no socio $950; dos veces por semana socio $850, no socio $1.500. Clases individuales: valor de la hora $350. Alquiler de canchas: hora socio $ 200, no socios $280.

VOLEY

Practican 130 deportistas. Mayores masculina: lunes, martes y viernes de 21 a 22.30 hs. Inicio de pre temporada: 3 de febrero; sub 21 masculina: martes y jueves 14; sub 18 masculina: martes y jueves 15.30; sub 16 masculina: martes y jueves 17; sub 14 masculina: martes y jueves 18.30; mayores femenina: Lunes y miércoles de 20.30 a 22.00. Inicio de pre temporada: 3 de febrero; sub 21 femenina: lunes y miércoles de 20.30 a 22; sub 18 femenina: lunes y miércoles de 19.00 a 20.30; sub 16 femenina: lunes y miércoles de 19 a 20.30; y sub 12, 13 y 14 femeninas: lunes y miércoles de 17.30 a 19.00. El valor de los aranceles va $ 500 a $ 800 según la categoría.

BASQUET

Practican 150 deportistas. Inicio temporada mayores masculina: 3 de febrero; inicio temporada infantiles, cadetes y juveniles (todas mixtas), 10 de febrero; inicio escuelita (mixta), 2 de marzo. El valor de los aranceles va de $ 400 a $ 550, según la categoría.