Inter dio vuelta el clásico y alcanzó a Juventus en la Serie A de Italia

Inter derrotó hoy a Milan 4 a 2, tras ir perdiendo por dos goles, en el cierre de las 23ra fecha de la Serie A de Italia, y alcanzó en la punta a Juventus



El croata Ante Rebic (40m.Pt) y el talentoso sueco Zlatan Ibrahimovic (46m.Pt) adelantaron a Milan; e Inter lo dio vuelta con goles del croata Marcelo Brozovic (6m.St), el uruguayo Matías Vecino (8m.St), el holandés Stefan de Vrij (25m.St) y el belga Romelu Lukaku (48m.St).



En Inter no pudo jugar el argentino Lautaro Martínez, expulsado hace dos fechas ante Cagliari; mientras que en Milan sus compatriotas Lucas Biglia y Mateo Musacchio estuvieron en el banco de suplentes pero no ingresaron.



El mediocampista del seleccionado argentino, Rodrigo De Paul, igualó, en tiempo de descuento, para Udinese el partido que sostuvo como visitante de Brescia (1-1).



El ex jugador de Racing Club, de 25 años, estableció la igualdad, con un remate que rozó levemente en el venezolano Jhon Chancellor, a los 47 minutos de la segunda etapa.



Udinese, que está cumpliendo una discreta campaña y ocupa la decimoquinta posición con 25 unidades, también contó con el concurso del guardavallas Juan Musso, otro ex Racing.



Brescia, que está penúltimo en la tabla con 16 puntos, había extraído la diferencia inicial por medio de Dmitri Bisoli (St. 36m.).



Genoa, otro de los clubes ubicados en zona de descenso, consiguió un necesario éxito 1-0 sobre Cagliari. La única anotación fue obra del macedonio Goran Pandev (St. 43m.).



El delantero Giovani Simeone (ex River y Banfield) se desempeñó desde el comienzo en el Cagliari (32 puntos) y resultó amonestado, al promediar el primer período, según consignó Soccerway.



Napoli sufrió otro cachetazo en el marco de esta irregular campaña y perdió como local ante Lecce, por 3-2, en el estadio San Paolo.



Gianluca Lapadula (Pt. 29m., y St. 16m.) más Marco Mancosu (St. 37m.) convirtieron para el elenco ganador, que contó con el ingreso del ex All Boys, Nehuén Paz, a falta de un minuto para el cierre.



El polaco Arkadiusz Milik (St. 3m.) y el español José Callejón (St. 45m.) descontaron para los conducidos por el entrenador Gennaro Gattuso



SPAL, con la presencia del ex Gimnasia La Plata, Lucas Castro, cayó como local ante Sassuolo (1-2), en el encuentro jugado a primera hora.



Kevin Bonifazi (Pt. 24m) abrió la cuenta para SPAL, último en la tabla con 15 unidades. Mientras que Francesco Caputo (St. 20m., de penal) y el marfileño Jeremie Boga (St. 45m.) anotaron para Sassuolo.



Y Lazio (Joaquín Correa ingresó en el segundo tiempo) superó como visitante a Parma 1 a 0, con gol del colombiano Felipe Caicedo (41m.Pt), y quedó a una unidad de los punteros.



Posiciones: Juventus e Inter 54 puntos; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Hellas Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma y Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina y Udinese 25; Sampdoria 23; Lecce 22; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15.