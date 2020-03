Gimnasia pide que no concurran a la institución por 15 días socios y deportistas que hayan viajado

Gimnasia se suma a la campaña nacional para prevenir la transmisión del coronavirus y pidió a quienes hayan viajado a algunas de las zonas de mayor riesgo de contagio que no asistan a las sedes del club hasta pasados 14 días de su regreso al país, presenten o no síntomas.



A través de un comunicado, la comisión directiva del "Lobo" platense dispuso que no concurran a las sedes del club y no participen en actividades deportivas “durante, al menos, los 14 días siguientes a su arribo al país".



La medida rige para todos aquellos que hayan estado en el país o permanecido en tránsito en Alemania, China, Corea, España, Estados Unidos de América, Francia, Irán, Italia, Japón o los países que indique el Ministerio de Salud en el futuro.



"Desde nuestra Institución, se le agradece a todos los socias y socias su comprensión y colaboración", cierra el texto difundido por el club Gimnasia.

