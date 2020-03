Ronaldinho sigue preso y los otros detenidos le ofrecieron jugar un partido

Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira ya llevan cinco días detenidos en Paraguay por haber ingresado al país con documentos falsos y en las últimas horas se supo que varios futbolistas han ido a visitarlo como que al brasileño los otros internos le ofrecieron participar de un partido de fútbol en la cárcel.

Según reveló Blas Vera, encargado de la Agrupación donde el ex futbolista se encuentra detenido "está relativamente bien" y que le ofrecieron jugar un partido de fútbol junto a otros detenidos: "No creo que él participe porque en este momento anímicamente no está muy bien".

Vale destacar que algunos periodistas paraguayos informaron que el lunes el ex futbolista de la selección de Brasil se acercó a ver un poco del cotejo amistoso.

El comisario contó además que ningún familiar fue a visitarlo aunque sí lo hicieron ex jugadores: "Algunos futbolistas son los que suelen visitarlo. Carlos Gamarra, Rogelio Delgado, entre otros". Gamarra, quien jugó en Atlético de Madrid e Inter de Milan, entre otros, contó tras salir de la prisión: "Él está bien, firmando autógrafos a todos los chicos. Estuve en una sala conversando con él. Ayer (por el domingo) fue día de visita y hubo mucha gente".