España, en "estado de alarma": el dramático relato de un platense en un súper "arrasado"

El Gobierno español declarará mañana el estado de alarma ante la expansión del coronavirus, lo que permitirá a las autoridades tomar medidas excepcionales para afrontar la situación. "La emergencia social y sanitaria por el coronavirus crea circunstancias extraordinarias" para dotar al Ejecutivo de "poderes extraordinarios", anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una declaración institucional.

Es por eso que la población salió desesperada a los supermercados, vaciando las góndolas por temor al desabastecimiento y a la cuarentena obligatorio. Se supo que cerrarán todos los comercios, pero no los súper ni las farmacias.

En ese contexto se encuentra el periodista y escritor platense Matías Crowder, quien vive en Girona desde hace casi 20 años. En diálogo con EL DIA contó cómo viven por estas horas desde que España hizo el anuncio. "Hay un miedo que se ha ido incrementado. La gente hace una semana compra fuerte y estos últimos días están comprando todo lo que ven, pese a que dicen que no habrá desabastecimiento, pero la gente no cree", manifestó mientras se encontraba en la cola de un supermercado de su ciudad de residencia.

"Lo primero que se acabó es el papel higiénico, es noticia en todos los medios, y no se entiende bien por qué", afirmó y dijo que "esto de arrasar los supermercados es una histeria colectiva que esperemos se calme en algunos días".

Mientras vivía esa situación Crowder sostuvo: "No es como los saqueos en Argentina. Es gente haciendo colas, que se lleva todo. Son compras compulsivas, pero no va a haber desabastecimiento". Luego agregó que "las medidas son fuertes en Cataluña. Cerraron localidades en las cuales no se puede entrar ni salir", al tiempo que agregó: "Los centro de atención primaria desde que empezó todo esto no dan a basto. En Cataluña hubo grandes recortes y ahora es cuando se nota. Al principio, hace dos semanas, no había mascarillas. Ahora llegan los primeros grandes contenedores de protección".

Por otro lado, el periodista y escritor platense resaltó que "si una familia queda en aislamiento supuestamente no puede salir a comprar nada".

El anuncio

Como se informó, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy la declaración de "estado de alarma" en España a partir de mañana y durante 15 días ante la pandemia de coronavirus, dando un salto en la gestión de la crisis sanitaria tras casi dos semanas de políticas de contención gradual. "Estamos solo en la primera fase de un combate que se libra en todo el mundo”, aseguró el líder socialista en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, sede del Ejecutivo en Madrid.

El "estado de alarma", contemplado en la Constitución española ante una situación de catástrofe o emergencia sanitaria, permite limitar temporalmente la circulación de personas en el territorio nacional y movilizar recurso públicos y privados y al Ejército, entre otras medidas. El gobierno de coalición progresista español anunció la medida, que será aprobada mañana en un Consejo de Ministros extraordinario, tras producirse un avance del Covid-19 en el país, que ya registró 120 muertos y 4.209 contagios.

“No es descartable que la semana que viene haya 10.000 contagios en España”, indicó Sánchez durante su intervención inédita por videoconferencia. El presidente remarcó que, frente a esta grave situación, el "el estado de alarma permitirá movilizar al máximo los recursos materiales para combatir el virus".

Además, reiteró que esta crisis sanitaria se superará con "unidad, responsabilidad y disciplina social". En ese sentido, Sánchez urgió a la población a "cumplir a rajatabla las recomendaciones de los expertos", y a los jóvenes, les pidió especial "responsabilidad y colaboración" porque "pueden ser transmisores a las personas más vulnerables".