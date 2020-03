Avanza el virus y las quejas por la falta de agua se hacen sentir

“Cuando más se la necesita, el agua falta”. Inquietos ante el avance del coronavirus sin poder higienizarse, vecinos de diferentes barrios pusieron ayer el grito en el cielo por las deficiencias del suministro de Absa.

Felicísimo Beneitez planteó que en 6 y 78 bis y alrededores ayer directamente se quedaron con las canillas secas, pero remarcó que “los problemas son permanentes”. Dijo que al llamar a Absa fue atendido por un contestador automático que le informó que “había problemas en la Usina Bosque” lo cual hizo resentir el servicio en algunas de sus zonas de influencia. “No hay ni una gota”, lamentó.

Otro usuario del servicio reportó que los problemas se extenderían en diferentes hogares en la zona que va de 122 a 31 y de 54 a 71. “Soy rehén de un sistema que colapsó y no puedo hacer nada”, lamentó un vecino de 15 entre 59 y 60 que dijo haber realizado más de diez reclamos a Absa, y no obtuvo ninguna solución. “En un mes y medio nadie me llamó de Absa ni vino a verme para ver qué se puede hacer. Ahora, el servicio me lo cobran”, aclaró.

Hay más. En 71 y 19 vecinos plantearon ayer que desde “hace veinte días que estamos sin agua”. Lo mismo reportaron desde Tolosa, puntualmente en 524 y 120 donde afirmaron que “casi no sale agua. Hablan de higiene para prevenir el coronavirus y es casi imposible lavarse las manos”.