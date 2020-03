Cinco platenses desesperados en Cusco, entre cientos de argentinos varados por la pandemia

Cinco platenses, entre 190 argentinos, viven una situación dramática varados en la ciudad peruana de Cusco.

Con las fronteras cerradas por decisión del gobierno local debido a la pandemia del coronavirus que azota al mundo, Estefania Borthiry Buide, Daiana Woloszczuk, Viviana Lombardi, Paola Tavella y Marcelo Pérsico deben permanecer dentro de un hotel local hasta el nuevo aviso, con la intranquilidad natural de no poder saber cuándo volverán a casa.

En esta situación desesperante, nació la unión de todos los compatriotas para apelar al ingenio e intentar al menos, obtener alguna respuesta. Fue así que pudieron resolver armar un grupo de whatsapp y reunirse todos en una plaza para tomar fotos y hacer videos con el objeto de poder visibilizarse.

Estefanía Borthiry Buide,en diálogo con EL DIA, contó que “con Daiana hace casi 18 días que llegamos a Perú, viajamos por algunas ciudades hasta que llegamos a Cusco. El domingo el presidente peruano dispuso el cierre total de las fronteras, aeropuertos y terminales y se generó caos”.

Además, la platense contó que “no podemos salir de esta ciudad porque nos cancelaron todos los paquetes turísticos. Incluso para ir a Lima, y nos quedamos varadas en Cusco”.

Ante la desesperación de no tener margen de maniobra, comenzaron a buscar argentinos que atraviesen la misma situación. Así pudieron implementar la creación de un grupo de Whatsapp conformando un listado de compatriotas para contactar con cancilleria. La recomendación fue no movernos de Cusco y aún no hay disposición de ayuda económica para los que se están quedando sin recursos”.

Dentro de ese grupo que se logró armar, Estefanía contó que “resolvimos ayer juntarnos algunos argentinos en una plaza para hacer videos y fotos para visualizarnos.Para que nuestro caso se conozca”.

Dentro de este contexto y debido a los posibles contagios, “muchos hoteles cerraron, nosotros estamos alojados y nos están tratando muy bien, pero hay compatriotas en la calle. No tenemos otra respuesta. No sabemos qué va a pasar”, expresó, aunque sí reconoció que “hoy por la mañana nos mandaron un audio de que el presidente Fernández está al tanto de esto”.

Por su parte Daiana, expresó que " hoy somos cinco platenses hospedados en este hostel. En un principio éramos tres pero sumamos a dos más que se habían quedado sin alojamiento. Creemos que hay más, porque el listado va creciendo".