La Costa "se cierra" ante el coronavirus: "No queremos recibir turistas"

Tres de los principales municipios de la Costa Atlántica extremaron las medidas para evitar que la gente aproveche las licencias otorgadas por los gobiernos nacional y provincial para prevenir el coronavirus COVID-19 para viajar y pasar unos días en la playa.

Se trata de Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell, que anunciaron que no quieren la presencia de turistas y anticiparon que estarán cerrados comercios, servicios turísticos y hasta mayores controles en los accesos.

"En Pinamar tomamos la decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios turísticos y gastronómicos, desde alojamientos hasta entretenimientos. No queremos que vengan, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de aislamiento y la cuarentena", tuiteó el intendente de Pinamar, Martín Yeza.

"Vamos a tener controles de ingreso al partido y se van a sumar controles de tránsito a lo largo y ancho de las distintas localidades. Pedimos y recomendamos reducir la circulación al mínimo posible", agregó el jefe comunal.

En la misma sintonía, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, afirmó que "a partir de hoy cerramos accesos, locales y comercios. Al igual que en Pinamar, no queremos recibir turistas y vamos a extremar las medidas de prevención y los controles para evitarlo. En la lucha contra el virus no hay colores políticos".

Mientra que el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pidió hoy en conferencia de prensa que los turistas que tenían planificado venir a la ciudad por el fin de semana largo "no vengan".

"La responsabilidad de todos los argentinos es que no haya circulación de gente. La no circulación evita la circulación del virus. Entonces, la responsabilidad como marplatense es pedirles a los argentinos que nos estaban eligiendo que no vengan", señaló. Asimismo, anticipó que se encuentra trabajando "en algunos decretos para limitar la cantidad de lugares abiertos en nuestra ciudad".

"En caso de que alguno decida venir, se van a encontrar con una ciudad que sus restaurantes no van a estar funcionando como deben funcionar. Ya les recomendamos a los bares que cierren, mientras que lugares de esparcimiento nocturnos ya están cerrados", indicó.

"El que venga se va a encontrar una Mar del Plata que no está en condiciones de recibir porque la idea es no recibir a nadie, sino trabajar muy fuerte en todo lo que tiene que ver con el cuidado de los marplatenses", remarcó.