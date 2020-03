El dato de inflación que tenía A. Fernández y disparó su frase "pícaros que suben precios"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anticipó ayer en la Asamblea Legislativa que "vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios", ya que el país "no resiste más el abuso de quienes 'preservan' su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus 'excesos preventivos'".

En las últimas horas, distintas fuentes indicaron que la inflación de febrero se habría desacelerado hasta menos del 2%, de acuerdo a datos provisorios que manejan en la cartera de Economía que conduce Martín Guzmán.

Pero a su vez, como contracara del optimismo en la Casa Rosada, otro dato que genera preocupación en el Gobierno es que en el mismo mes la inflación de los alimentos sigue estando por encima del promedio general.

Este último dato, habría sido lo que detonó la reacción del presidente Alberto Fernández durante su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, este domingo.

"Debemos terminar con la Argentina de los 'vivos' que se enriquecen a costa de los pobres 'bobos' que estamos condenados a pagar lo que consumimos", sostuvo Fernández ante la Asamblea Legislativa.



El Presidente propició "un punto final al abuso", lo cual "no sólo es un imperativo económico sino también es un imperativo moral: los pícaros que especulan subiendo los precios no tiene cabida en esta Argentina".



Anunció luego que el Gobierno nacional "se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta", ya que "no es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo".



Fernández explicó que el Gobierno está trabajando para disminuir las causas macroeconómicas de la inflación, lo cual "ha comenzado a dar incipientes resultados", como la reducción de las tasas de interés en el sistema financiero, si bien se exige "un punto final".



"Estamos analizando las estructuras de costos de los eslabones de la producción para trabajar en las diferentes relaciones entre intermediarios, logística, canales de comercialización y evitar los abusos de posición dominante", puntualizó.



El mandatario explicó que su equipo económico está también abocado a fortalecer los mecanismos de defensa del consumidor y de lealtad comercial.



En otro tramo de su discurso Fernández citó el caso de los aumentos tarifarios de los servicios públicos en los últimos cuatro años y recordó que en ese lapso "el servicio de gas se incrementó alrededor del 2.000% y el de electricidad cerca del 3.000%", situación que llevó a "situaciones críticas a miles de familias, jubilados, comercios, pymes e industrias".



El Presidente señaló que "hemos avanzado poniendo cierto freno a la inflación que recibimos", aunque alertó que también se requiere "dejar atrás la maldita inercia de la remarcación; está en la responsabilidad social de cada uno de nosotros ponerle fin al vicio inflacionario".



Llamó por último la atención en esta materia en cuanto a que "muchas veces son los cultores de esas prácticas los primeros en levantar el dedo acusador y señalar problemas, en un país donde no faltan dificultades reales que están a la vista de todos".