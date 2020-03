En irán desafían al coronavirus chupando y besando símbolos religiosos sagrados

En las redes sociales empezaron a viralizarse videos que muestran a iraníes besando y lamiendo santuarios chiítas en todo el país. ¿Por qué lo hacen? Muchos piden que se cierren los santuarios en medio del grave brote de coronavirus en la República Islámica y, según ellos, ésta es una forma de desafiar a la enfermedad que tiene en vilo a todo el mundo con el objetivo de sigan concurriendo a los centros religiosos.

El epicentro del brote en Irán, Qom, es una ciudad religiosa que alberga varios santuarios. El acceso a ellos permanece abierto ya que algunos informes aseguran que son cientos los muertos registrados en ese país.

“Deja de asustar tanto a la gente con el coronavirus”, dijo un hombre mientras se filmaba en el santuario de Fatima Masumeh en Qom, atacando a aquellos que han dejado de visitar el santuario debido al brote. El hombre besó entonces las paredes de la entrada del santuario.

While the city of Qom is the epicentre of #CoronaVirus in Iran, authorities refuse to close down religious shrines there.



These pro-regime people are licking the shrines & encouraging people to visit them.



Iran's authorities are endangering lives of Iranians & the world pic.twitter.com/s9o6zYhzNQ