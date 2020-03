Camuflados: los hinchas de River podrán ir a Tucumán aunque sin vestir la camiseta del club

Para el decisivo encuentro que el sábado disputará River en Tucumán por la última fecha de la Superliga, podrán ingresar al estadio hinchas del millonario aunque sin vestir camisetas de su equipo.

Como se sabe, la escuadra de Marcelo Gallardo y Boca definirán el torneo y jugarán contra Atlético Tucumán y Gimnasia, respectivamente, el sábado a las 21.

Eso sí, se aclaró que los simpatizantes de River que vayan al estadio tucumano, no podrán ir con camisetas.

Esto se debe a que Atlético no venderá entradas para hinchas visitantes sino que pondrá entre 10 y 15 mil tickets (todavía no se dieron a conocer los precios) para no socios. Y de esa manera, indirectamente, habilitará a que hinchas de River puedan adquirirlos.

"Nosotros tenemos venta durante todos los partidos, el que vaya a la boletería que saque la entrada, no vamos a preguntarles sin son de River o de Atlético", dijo en una entrevista radial el presidente del club tucumano, Mario Leito. Sí dejó en claro que no habrá tribuna designada para los neutrales y pidió "que los de River vengan sin camiseta".