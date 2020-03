Aniversario del Rotary City Bell: presencia en la comunidad y solidaridad

El pasado viernes el Rotary Club de City Bell cumplió 56 años. Sin festejos desde ya por la situación generada a partir del coronavirus, los rotarios citibelenses continúan trabajando en acciones solidarias y, más específicamente, en cuestiones relacionadas para colaborar en la lucha contra la pandemia, según instrucciones de Rotary Internacional y del Rotary distrito 4905, al cual pertenecen los clubes de la Región y la Provincia.

Pero la historia del Rotary City Bell marca que el 15 de mayo de 1964 recibió oficialmente su carta constitutiva. José Amado Kuri, Juan Bello, Eusebio Carnevale, Migue Chicatún, Carlos Landuchi y Francisco Ochipinti, entre otros, fueron los primeros citibelenses que junto a los rotarios platenses Miguel Artola y Laurence Bibiloni, dieron el puntapié inicial en la por entonces, incipiente entidad rotaria. Todos ellos fueron hombres de grandes proyectos, con mucha disposición y sólidos fundamentos, hombres ricos en talentos y méritos que se brindaron para darle a la institución un destino brillante, basado en el compañerismo y el servicio.

En los muchos años de vida rotaria local entre las principales actividades realizadas se encuentran el C.E.A.T en el año 1999, que propició la creación y construcción del edificio para al Centro de Estimulación Temprana, dedicado a atender a niños menores de tres años con capacidades diferentes, ubicado en la calle 19 entre 471 y 472 de City Bell.

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

LA U.S.E.M en conjunto con otros clubes rotarios de la Región hizo posible la creación de la Unidad Sanitaria y Educativa Móvil, un colectivo equipado con dos consultorios médicos y odontológicos y un gabinete psicopedagógico.

El Rotary City Bell es uno de los clubes que, dentro de la Región, más desarrolla este programa. Brinda la posibilidad de cursar el último año de la escuela secundaria en otro país. Gracias a ello, los intercambistas comparten otras culturas comparten y se fomenta la comprensión de jóvenes de distintas naciones.

El Dormicentro, en el Hospital San Martín De La Plata, en conjunto con otros clubes rotarios de la región, llevó adelante la construcción y el equipamiento de un centro ubicado a pocos metros del Policlínico San Martín. En él pueden alojarse los familiares que llegan del interior del país a acompañar a sus allegados mientras éstos se encuentran internados.

En conjunto con otros clubes rotarios de la región, el Rotary local posibilito el equipamiento odontológico y nutricional de los centros CONIN, que se encuentran en La Plata.

EL PE.P.A.M, en la sede de calle 20 entre Pellegrini y 15, donde se llevan adelante los cursos del Programa de Educación Permanente Para Adultos Mayores a través de un convenio con la U.N.L.P.

A Través de un convenio con la Universidad Católica de La Plata se llevó a cabo un curso, dictado por profesores universitarios para adultos mayores sobre la capacitación en nuevas tecnologías y home banking.

UN POCO DE HISTORIA Y SUS PRESIDENCIAS

En el período 1988-1989 y bajo la Presidencia de Héctor Bruno, el lema internacional del Rotary fue “Pongan vida en Rotary: su vida”. En ese tiempo fue el 25º Aniversario de la fundación del Club, que se celebró con una comida en el Club Universitario con asistencia de autoridades rotarias y del EGD que entregó la Carta Constitutiva al Club. También se hizo una recaudación de fondos para ayudar a la Escuela Nº 44, destruida por un incendio. Se le compró un aparato para proyectar filminas y se gestionó ante la biblioteca del Congreso una donación de libros. La Rueda Femenina, tuvo un número importante de becarias

En el período 1991–1992 fue presidente José María Cuenca. El lema internacional “Mire más allá de sí mismo” y el sub-lema del Presidente del R. C. City Bell “Construyamos recuerdos”. En ese tiempo se hizo servicio en el Club, visitas de destacados miembros de la comunidad, como el Cónsul Honorario del Ecuador, Dr. Tomás Diego Bernard; el ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Diputado Nacional Dr. Alejandro Armendáriz; el presidente de la Academia de Ciencia, Ing. Gershanik; el Rector de la Universidad Maimónides, Dr. Lino Budiño, el ex Director del Teatro Argentino, Cap. de Corbeta Walter Peirano y la Presidenta de la Fundación Alborada, Dra. Sonia Quiruelas. Entre los servicios a la comunidad estuvo el homenaje al soldado Pedro Vojkovic, muerto en la Guerra del Atlántico Sur, para lo que se colocó una placa en el monumento en la Plaza Mitre. Colocación en el Club de una réplica de la Placa de Bronce robada al monumento a Malvinas (donada por el Diario La Nación). Gestión para la Donación del Busto del Gral. Bartolomé Mitre por parte de la Asociación Amigos del Museo Mitre. Donación de una Bandera de Ceremonia a la Escuela Nº 57, gestionada ante el Senado de la Nación. Donación de libros a distintas escuelas, donadas por la Biblioteca del Congreso. En cuanto al servicio Internacional se realizó el concurso monográfico “La OEA, su vigencia hoy”, instituyendo el Premio Pedro Vojkovic. El premio lo donó el C.A.R.I. Comité Argentino para las Relaciones Internacionales y consistió en un set de libros relacionados con Relaciones Exteriores. Comité de Alfabetización: conforme con los lineamientos generales del Programa de Alfabetización de Rotary Internacional, con el lema «Rotary al Servicio del Saber», se realizaron las Olimpiadas Educativas 1991. El objetivo de dicho programa: Cooperar activamente en la educación de los niños, complementando la tarea de los docentes. En las Olimpíadas Educativas 1991, participaron catorces escuelas de City Bell, Villa Elisa y Gonnet con aproximadamente 900 alumnos de séptimo grado. El resultado de la Olimpíadas Educativas 1991 fue algo inusitado: todos los alumnos participantes finalizaron ese ciclo lectivo con un promedio superior a los 7 puntos. Esto es, conforme los guarismos finales obtenidos por las respuestas a los cuestionarios. Es decir, que ese año, el nivel de conocimientos de los alumnos fue superior al de otros años. La Rueda Femenina continuó con su importante tarea de becas a estudiantes de la zona.

Las actividades que se realizan en el Rotary buscan tener impacto en la sociedad

En 1994 fue la presidencia de Carlos Angeloni y la Rueda Femenina organizó el Programa «Para que esta primavera florezca una nueva esperanza de vida», consistente en una suelta de globos en la Plaza San Martín para recaudar fondos para la niña María Agustina que debía viajar a Cuba para realizar un tratamiento neurológico en el Centro Internacional de Restauración Neurológica de La Habana.

Entre 1989 - 1990 la presidencia de Jorge Queirolo, por una gestión ante el honorable Concejo Deliberante, se obtuvo la sanción de una ordenanza municipal, mediante la cual se designó a la calle 20 con el nombre de Paul Percy Harris.

En 1993 - 1994 fue la presidencia de Gualberto Scarpinelli, con la visita del Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Rafael E. Romá, el Secretario General de la gobernación, Orlando Caporal, el Jefe del Distrito Militar La Plata, Cnel. Carlos Pellegrini, el Jefe del Batallón de Comunicaciones 601, de City Bell, Cnel. Norberto Condal, el Secretario de la Guarnición La Plata, Tcnel. Néstor de la Vega, y sus esposas. Visita del Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Dr. Luis Lima. El 7 de octubre de 1993 se donó una bandera de ceremonia a la Escuela del Padre Dardi, gestión realizada ante el Senado de la Nación. Y otra gestión ante la Secretaría de Turismo de la Nación para que niños de la Escuela de Ciegos de Gonnet y de la Casa del Niño Encuentro, viajaran a Chapadmalal, objetivo que se cumplió durante varios años.

MÁS ACTIVIDADES

A propuesta de la Avenida de Servicios en la Comunidad, se otorgó un reconocimiento a un Boy Scout de City Bell, por haberle salvado la vida a una persona aprisionada en un incendio. Este premio dio inicio al reconocimiento anual a Personalidades Destacadas de la Comunidad. Celebración del 9 de Julio en la Plaza Belgrano, con servicio de chocolate a cargo del Batallón de Comunicaciones 601. Se convocó al Primer Concurso Literario, organizado por el Comité de Cultura. Durante la presidencia de Jorge Martínez se instaló el busto del Gral. Bartolomé Mitre en la Plaza homónima (Gestionado durante el Período 1991-1992) Estuvieron presentes: Dr. Bartolomé Mitre, director de La Nación, Nicolás Cócaro, Secretario de Redacción de La Nación; Dr. Jorge Mitre, Presidente del Museo Mitre; Dr. Juan Ramón Aguirre Lanari, senador de la Nación; rotarios, autoridades municipales y descendientes del Gral. Mitre. Luego de la ceremonia en la Plaza, se sirvió un vino de honor en el Club. El Dr. Mitre entregó sendas medallas recordatorias a Martínez, Villa-Abrille, Domínguez, Badía y Cuenca.

A lo largo de los años, el Rotary realizó un amplia tarea dedicada a la comunidad

También se realizó la plantación de árboles, y el encargado del programa era Mario Michalik. Colaboración permanente con las cooperadoras de la Escuela 515 para Ciegos y Disminuidos Visuales y del Hospital San Roque de Gonnet, con la participación de socios en las comisiones directivas. Todos los años se realizó la Fiesta del Mejor Compañero, coordinada siempre por Dardo López, motivo por el cual en la actualidad lleva su nombre. Al término de su presidencia, Willy Wall plantó el olivo que se encuentra junto al mástil a la entrada del Club Rotario citibelense.

En la mayoría de los períodos rotarios, el Rotary Club de City Bell estuvo representado en la Gobernación del Distrito, integrando algunos de sus socios distintos Comités distritales y se organizó una Conferencia del Distrito, con la coordinación de Osvaldo Villanueva Silva.